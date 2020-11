Anders Tegnell: Tällä taudilla on uskomaton kyky palata

Ruotsin valtionepidemiologi allekirjoittaa WHO:n näkemyksen kolmannen korona-aallon uhasta.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoi tiistaina ensimmäistä kertaa Ruotsin olevan koronavirusepidemian toisessa aallossa. Tegnell sanoi Ruotsin kansanterveysviraston tiedotustilaisuudessa, että maa voi olla nyt ”toisen aallon huipulla”.

Aftonbladet kysyi Tegnelliltä, onko hän vältellyt ”toinen aalto” -termiä tietoisesti.

− Minusta koko ”toisen aallon” käsite on hieman vaikea, koska se liittyy niin paljon siihen, miten näemme influenssan levinneen aiemmissa pandemioissa. Tämä tauti ei oikeastaan leviä samalla tavoin kuin influenssa levisi. Joten olen vähän tarkoituksellisesti jättänyt käyttämättä sitä, Tegnell vastaa.

Nyt toisesta aallosta puhutaan hänen mukaansa jo niin yleisesti, että hän käyttää termiä selkeyssyistä.

− Voimme sanoa sitä covid-19:n toiseksi aalloksi ja sanoa, että se käyttäytyy aivan toisin kuin toinen influenssa-aalto.

Viruksen toisesta aallosta on Tegnellin mukaan perusteltua puhua myös siksi, että infektiot ovat Ruotsissa levinneet nyt hyvin laajalla alueella, ”käytännössä kaikilla Ruotsin alueilla”.

− Voimme vain toivoa, että lähestymme jonkinlaista huippua. Monet Euroopan maat ovat tosiasiallisesti alkaneet kääntyä hieman alaspäin muutaman viikon nousun jälkeen. Voimme olettaa, että Ruotsi noudattaa samanlaista skenaariota. Todennäköisesti voimme odottaa pysyvämme näissä tai ehkä jopa hieman korkeammissa lukemissa muutaman viikon, ja sitten voimme toivoa laskua, kuten monissa maissa on tapahtunut, Tegnell sanoo.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut jo pandemian kolmannesta aallosta. Järjestön mukaan kolmas aalto voisi iskeä Eurooppaan vuoden 2021 alussa, jos maat eivät osaa varautua ajoissa. Tegnellin mielestä WHO:n näkemys on oikea.

− Mielestäni on erittäin tärkeää olla tälläkin kertaa uskomatta, että se on ohi vain, koska se lähtee laskemaan. Tällä taudilla on uskomaton kyky palata takaisin eri tavoin. Mielestäni on aivan oikein, mitä WHO sanoo. Mutta heidän viestinsä ei ole vain puhua kolmannesta aallosta vaan ennen kaikkea siitä, että emme saa menettää otettamme. Pandemia ei ole ohi, vaikka tapausmäärät laskevat hieman kohtuullisemmalle tasolle, Tegnell sanoo.