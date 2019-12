RKP:n Anders Adlercreutz: Hallitukselle on annettava työrauha

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja on huolissaan poliittisen keskustelun polarisoitumisesta.

Anders Adlercreutz (r.) on huolissaan poliittisen keskustelun polarisoitumisesta.

– Syksyn aikana politiikka ja julkinen keskustelu on pyörinyt henkilökohtaisten virheiden ja virheaskelien ympärillä. Tällä hetkellä tehdään politiikkaa, asialla joka ensisijaisesti pitäisi olla moraalinen ja juridinen kysymys – haluammeko me, jotka asumme maailman turvallisimmassa maassa, jossa luottamus kanssaihmisiin ja viranomaisiin on suuri, auttaa 30 suomalaista lasta, jotka ovat suuressa hädässä ja miten hoidamme asiaa käytännön tasolla, Adlercreutz sanoo lauantaisessa tiedotteessaan.

– Samalla tällä viikolla on tehty suuria päätöksiä eurooppalaisella tasolla, meillä on budjetti josta pitää keskustella, työllisyystavoitteita joita pitää työstää ja EU:n puheenjohtajuus jota pitää hoitaa. Nämä kysymykset jäävät täysin varjoon.

Adlercreutzin mukaan Suomen perinteinen vahvuus on ollut kyky puoluerajat ylittävään yhteistyöhön.

– Meidän poliittisen systeemin vahvuus on aina ollut, että voimme tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen. Suomella on ollut kyky muodostaa hallituksia yli keskiviivan – vasemmisto, keskiryhmät ja oikeisto ovat pystyneet yhteistyöhön. Poliittisen keskustelun vahva polarisaatio varantaa tätä meidän suurta vahvuutta kansakuntana.

Ensi viikosta on luvassa poliittisesti vilkas, sillä eduskunnan on tarkoitus hyväksyä niin ensi vuoden talousarvion kuin käsitellä opposition al-Hol-välikysymystä.

– Toivon uutta alkua. Hallitukselle on annettava työrauha. Politiikan on pystyttävä parempaan, ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja kommentoi.