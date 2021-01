Analyytikko MTV:lle: Joe Biden lieventää Euroopan huolia tulleista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltojen talouspolitiikka vaikuttaa myös EU:hun ja sitä kautta Suomeen.

– Yhdysvallat on edelleen maailman suurin talous, joten sillä miten talous pärjää Yhdysvalloissa, on koko maailmantalouden kannalta suurta merkitystä. Ja nyt koronan yli pääsemisessä on ainakin merkitystä sillä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, sanoo Nordean johtava analyytikko Jan von Gerich MTV:lle.

Yhdysvalloissa kongressi vahvisti torstaina demokraattien Joe Bidenin vaalivoiton. Bidenin kausi alkaa 20. tammikuuta. Lisäksi Georgian osavaltiossa äänestettiin senaattoreista. Kaksi demokraattia valittiin maan senaattiin. Senaatissa on nyt saman verran demokraatteja ja republikaaneja.

Von Gerichin mukaan väistyvä republikaanipresidentti Donald Trump piti EU:ta ja Eurooppaa välillä jopa vihollisena Yhdysvalloille. EU sai olla koko ajan varpaillaan, ja Trump uhkasi Eurooppaa esimerkiksi autotulleilla.

– Trumpin suhtautuminen Eurooppaa kohtaa oli suorastaan vihamielistä. Biden suhtautuu huomattavasti suopeammin, joten ainakin nämä riskit siitä, että tulisi suuria tulleja eurooppalaisia tuotteita kohtaan, on poistunut, von Gerich sanoo.

– Ei tämä sitä tarkoita, että saadaan mystisesti uusi vahva vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa, mutta EU:n tilannetta ja sitä kautta Suomenkin tilannetta helpottaa huomattavasti se, että Biden suhtautuu huomattavasti myönteisemmin Eurooppaan.