Alexander Stubb: Venäjän ulkoministerin temppu onnistui

Entinen europarlamentaarikko, professori Alexander Stubb kommentoi Twitterissä EU:n ulkopoliittisen korkean edustajan Josep Borrellin kiisteltyä Moskovan-vierailua.

Stubbin mukaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov selvästi sai haluamansa ”hajota ja hallitse -taktiikallaan”.

– Hänen (Lavrov) tavoitteensa oli hajottaa EU-maiden rintama, ja hänen liikkeensä onnistui. Sen sijaan että keskittyisimme siihen, mitä EU:n pitäisi tehdä Venäjän suhteen, keskustelemme nyt siitä, olisiko korkean edustajan pitänyt vierailla Venäjällä ollenkaan, Stubb tviittaa.

– Ymmärrän hyvin, että komissio on nyt poliittisempi. Se on hyvä. Samalla kaikkien toimijoiden, niin parlamentin kuin ministerineuvoston, pitäisi ymmärtää, että vain kaksi asiaa toimii Venäjän kohdalla: yhtenäisyys ja lujuus. Ehkä olisi aika osoittaa molempia.

Borrell vieraili Venäjällä viime viikon lopulla pian sen jälkeen, kun venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi oli saanut vankeustuomion näytösoikeudenkäynniksi luonnehditussa oikeudenkäynnissä. EU vaatii Navalnyin vapauttamista.

Osa EU:n jäsenmaista, varsinkin Puola ja Baltian maat, suhtautui alun perin kriittisesti Borrellin Moskovan-vierailuun.

Venäjä karkotti vierailun aikana kolme EU-maiden diplomaattia. Perusteluksi Venäjä antoi osallistumisen opposition laittomiin mielenosoituksiin. Lavrov luonnehti EU:ta myös epäluotettavaksi kumppaniksi.

Borrell toteaa blogissaan, että Venäjä torjui rakentavan vuoropuhelun EU:n kanssa, ja EU:n täytyy vetää tästä johtopäätökset. Niihin voi myös sisältyä pakotteita.

Stubb kuitenkin korostaa, että tapaaminen on aina parempi vaihtoehto kuin tapaamatta jättäminen.

– Kovimmat viestit välitetään suljettujen ovien takana, hän toteaa.

Stubbin mukaan lehdistötilaisuudet Lavrovin kanssa Moskovassa ovat sekä ennustettavia että arvaamattomia:

– Kaksi ennalta asetettua kysymystä ja kohdennettu viesti, usein tölväisynä johonkin suuntaan.

Stubb kuvailee Lavrovia todennäköisesti alan kokeneimmaksi diplomaatiksi.

– Hän tietää jokaisen yksityiskohdan eikä epäröi käyttää niitä edistääkseen omia tarkoitusperiään, Stubb toteaa.

– Lavrov voi olla samanaikaisesti sekä viehättävä että ovela. Aina Putinin sanansaattaja. Ajaa aina Venäjän etuja, Stubb sanoo.

