Alexander Stubbin muistiinpanovihko: Pelkkää kolmea pointtia

Euroopan kansanpuolueen kärkiehdokaskisaan osallistunut Alexander Stubb julkaisi torstain äänestyspäivän jälkeen twitterissä kiitosviestin.

Sinisellä sydämellä varustetun Thank you -viestin kuvassa on lasi viiniä ja avattu muistiinpanovihko.

Muistiinpanojen tekijän saattaisi arvata, vaikka ei tietäisi twiitin lähettäjääkään. Valokuvan vihon aukeamalla on luonnosteltu kymmenkunta asiaa, jotka kaikki on jaoteltu ranskalaisilla viivoilla tai numeroilla kolmeksi kohdaksi. Stubb on tunnettu tekniikastaan esittää asioita kolmella pointilla.

Twiittikuvassa on näkyvillä ilmeisesti Alexander Stubbin osaluonnostelu hänen puheekseen EPP-kongressille juuri ennen kärkiehdokasäänestystä.

Day after. All smiles. A memorable journey. Full of gratitude and thanks to all of you. We touched a lot of hearts and minds around Europe, and beyond. The fight for human dignity and values continues. This morning chairing Martti Ahtisaari’s @cmioffice board. #Peace

— Alexander Stubb (@alexstubb) November 9, 2018