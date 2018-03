Alexander Stubb: Brexit on yhdistänyt Euroopan unionia

Britannian EU-ero on yhdistänyt unionin muita jäsenvaltioita yllättävällä tavalla, entinen pääministeri Alexander Stubb kertoo Guardianille.

Muut jäsenmaat ovat seuranneet tarkasti Brexitin aiheuttamaa poliittista ja byrokraattista kaaosta. Britannian eron on tarkoitus astua maaliskuussa 2019.

Euroopan investointipankin varapääjohtajana toimivan Stubbin mukaan EU on tällä hetkellä yhtenäisempi kuin koskaan.

– Monet eurooppalaisjohtajat ovat ymmärtäneet, ettemme voi jatkaa EU:n mollaamista kuten aiemmin, Stubb sanoo.

EU:n yhtenäisyyttä on vahvistanut myös Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi.

Brysselissä päänvaivaa on aiheuttanut se, miten Britannian eron jättämä 10–14 miljardin euron budjettiaukko saadaan täytettyä. Nettomaksajien ja -saajien välisten ristiriitojen lisäksi kiistaa aiheuttaa erimielisyys EU:n tulevaisuudesta.

EU-neuvotteluihin tottunut Stubb toteaa, että Britannia tuskin onnistuu hajottamaan muiden jäsenvaltioiden yhtenäisyyttä eroneuvotteluissa.

– Valtiot välttävät kahdenvälisten sopimusten solmimista Britannian kanssa. Ne eivät halua, että maan tilanne olisi parempi EU:n ulkopuolella, Stubb pohtii.

A few thoughts on #Brexit and EU-unity. https://t.co/7KRhkWyVwP

— Alexander Stubb (@alexstubb) March 28, 2018