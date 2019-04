Alexander Stubb Jussi Halla-aholle: ”Tuohan on federalismia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuleva EU-komissio joutuu ensi töikseen hoitamaan maahanmuuttoa, ennustaa entinen kokoomuksen puheenjohtaja.

EU-parlamentaarikko ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) sanoo, että EU ei voi ottaa itselleen ansiota maahanmuuttokriisin rauhoittumisesta. Hänen mielestään EU on pikemminkin vaikeuttanut päätöksentekoa ja tehnyt kyseenalaisia sopimuksia lähinaapureiden kanssa.

– Tilanne on saatu rauhoittumaan moraalisesti kyseenalaisen Turkki-sopimuksen ansiosta ja siksi, että Italian hallitus on tehnyt yhteistyötä Libyan kanssa, Halla-aho sanoi maanantaina politiikan toimittajien lounaalla Helsingissä.

Hän viittaa EU:n ja Turkin väliseen sopimukseen, jonka mukaan Turkki perustaa pakolaisleirejä ja EU maksaa osan menoista. Halla-aho kutsuu tätä ”lahjonnaksi”. Italian hallitus on puolestaan tehnyt Libyan kanssa kahdenvälisen sopimuksen, jonka nojalla Libyan rajoittaa pakolaisten kulkua Välimeren yli ja Italia voi karkottaa näitä takaisin Libyaan.

Halla-ahon mielestä tällaisiin ratkaisuihin on päädytty, koska EU-komissio on esittänyt toteuttamiskelvottomia keinoja maahanmuuttokysymyksissä.

– Ongelma on, että EU-komissio ja EU-parlamentti ovat liian federalistisia. Ne yrittävät haukata liian isoa palaa taakanjaossa ja esittävät ratkaisuja, jotka ovat poliittisesti mahdottomia.

Taakanjako tarkoittaa esimerkiksi Italiaan saapuneiden pakolaisten sijoittamista muihin EU-maihin.

– EU:n pitää ottaa johtajuutta itseään koskevissa kysymyksissä ja sen pitää ottaa rajat omaan hallintaansa sen sijaan, että valvonta ulkoistetaan Libyalle ja Turkille, Halla-aho vaatii.

Tässä kohdin puuttui asiaan Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb, joka myös osallistui lounaalle.

– Mutta Jussi, eikö tuo ole aika federalistinen ajatus? Siis että EU ottaa rajat omaan hallintaansa? Stubb kysyi.

Halla-aho myönsi, että näin on. Hän sanoi, että on asioita, jotka on järkevämpää hoitaa yhdessä kuin yksittäisten jäsenmaiden tasolla. Halla-aho tunnetaan yleensä federalismin eli liittovaltiokehityksen vastustajana.

Stubb sanoi ajattelevansa, että maahanmuuttokysymyksiä ei voida ratkaista kuin EU:ssa.

– Veikkaan, että seuraavan komission ensimmäiset päätökset tulevat liittymään maahanmuuttoon, Stubb sanoo.

Uusi EU-komissio nimitetään EU-vaalien jälkeen kesän ja syksyn aikana.

Stubb on eri mieltä Halla-ahon kanssa siitä, mikä oli EU:n rooli maahanmuuttokriisin hillinnässä. Hän katsoo, että ”luovilla ratkaisuilla” EU on pystynyt vähentämään turvapaikanhakijoiden määrää kymmenesosaan siitä, mikä se oli vuonna 2015.

– Pitää lopettaa pelottelu maahanmuuttokysymyksillä, tilanne on jo saatu hallintaan. Emme voi olla varmoja, näemmekö sellaista maahanmuuttovyöryä kuin vuonna 2015, mutta jos emme keskity suuriin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, voimme olla varmoja, että vuosi 2015 oli vasta alkusoittoa.