Älä oleta – 10 ohjetta toimimisesta Venäjän kanssa

Britannian johtaviin Venäjä-asiantuntijoihin kuuluvan Keir Gilesin teos Moscow Rules: What Drives Russia to Confront the West julkaistiin alkuvuodesta. Kirjaa on juuri nimitetty Venäjän RT:lla ”muukalaisvihamieliseksi oksennetuksi sapeksi”.

Keir Gilesin teoksessa kirjaamat 10 teesiä Venäjästä ja venäläisistä julkaistiin ICDS:n blogissa. Ne ja Gilesin lisäselitykset ovat:

1. Älä sano ”he eivät voi tehdä niin, siinä ei ole järkeä”.

– Jätä kaikki oletukset Venäjän mahdollisista tekemisistä, jotka perustuvat siihen mitä läntisessä liberaalissa demokratiassa pidettäisiin rationaalisina.

2. Älä sekoita Venäjän ymmärtämistä Venäjän tekojen hyväksymiseen ja puolusteluun.

– Venäjää ohjaa sen oma selvä käsitys historiallisista välttämättömyyksistä, ja sen mukaisesti pysyvä tunne etuoikeudesta sivuuttaa yleisesti hyväksytyt käytösnormit.

3. Älä kysy Venäjästä onko se kyllä vai ei.

– Venäjän kanssa toimiminen vaatii kykyä mukautua paradokseihin ja ristiriitoihin, ja monet Venäjästä puhutut ja kirjoitetut asiat ovat samanaikaisesti sekä tosia että epätosia.

4. Älä anna ärjymisen, uhmailun ja bluffin johtaa harhaan.

– Venäjä ei ole kyennyt ymmärtämään, että toistuvat suorat uhkaukset Suomea ja Ruotsia vastaan, joissa varoitetaan sotilaallisin termein seurauksista jos nämä kaksi maata liittyvät Natoon, menettävät kokonaan merkityksensä osoittaessaan vain miten Nato-jäsenyys on oleellista niiden suojelulle niin kauan kuin Venäjä on kykenemätön tavallisiin hyviin naapurisuhteisiin 21. vuosisadan Euroopan tapaan, Keir Giles kirjoittaa kirjassaan.

5. Älä unohda, ettei Venäjä koostu yhdestä miehestä.

6. Älä vain toivo ”muutosta”.

– Muutos Venäjällä on harvoin niin syvää miltä vaikuttaa, eikä varmasti aina parempaan.

7. Älä odota Venäjän kunnioittavan arvoja ja standardeja, jotka on kehitetty muualla.

– Älä odota Venäjän tuntevan ”häpeää”.

8. Älä toivo vetoavasi Venäjän parempaan luontoon. Sitä ei ole.

– Venäjä pitää kompromisseja ja yhteistyötä, joista ei ole todistettavaa ja välitöntä etua valtiolle ja johtajien intresseille, luonnottomina ja syvästi epäilyttävinä.

9. Älä oleta, että yhteistä pohjaa täytyy olla.

10. Älä ajattele voivasi valita, oletko sodassa Venäjän kanssa vai et.

– Joskus jännityksen laukaiseminen loogiseen päätepisteeseensä vietynä vastaa antautumista. Samaan aikaan Venäjä ei koskaan tule olemaan ”rauhassa” kanssasi. Normaalit välit Venäjän kanssa sisältävät laajan skaalan torjuttavia vihamielisiä toimia Moskovasta. Tämä on oletustila koko historian ja länsimaiden tulisi nyt tajuta niiden olevan standardi.

Russia keeps surprising the West. Not because Russia is unpredictable or irrational; instead, it can be the West just not paying attention. Here are some ground rules for avoiding being surprised or dismayed by what Moscow does next.

Thread. pic.twitter.com/GI3QYpTMJP

— Keir Giles (@KeirGiles) July 29, 2019