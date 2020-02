”Agenttien pitää sulautua” – MI5 tuli julkisuuteen

Britannian sisäisestä turvallisuudesta vastaavan MI5:n agentit ovat antaneet työstään harvinaisen haastattelun ITV-kanavalle.

Tiedustelun ammattilaisten mukaan alan käytännön työstä saa varsin vääristyneen kuvan tv-sarjoista ja elokuvista. Aiemmin opettajana toiminut Rob kertoo rekrytoivansa ja hallinnoivansa MI5:n käyttämiä tiedonantajia.

– Agentti voi olla kuka vain. Hän on henkilö, joka tekee kanssamme yhteistyötä luottamuksellisesti ja salassa sekä toimittaa meille informaatiota, Rob sanoo.

Hänen mukaansa tiedonlähteinä käytetään usein myös ääriajattelijoita, jos tavoitteena on esimerkiksi terrori-iskun estäminen. Rob on vuorokauden ympäri valmiudessa mahdollisten yhteydenottojen varalta.

– Agenttien koordinoijilla kerrotaan olevan toimiston suurimmat vaatekaapit. Meidän pitää sulautua hyvin monenlaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin.

Emma-nimellä esittäytyvän agentin mukaan terrorismin uhka on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Hänen tiiminsä osallistui pääministeri Theresa Mayn henkeen kohdistuneen terrori-iskun estämiseen.

– Aloittaessani suurin osa tutkimuksista koski verkostoja. Osa suunnitelmista oli laajoja: räjähteitä, monia kohteita ja monia ihmisiä. Nyt iskut ovat luonteeltaan spontaaneja, ja tämä vaatii meiltä uudenlaista sopeutumista, Emma sanoo.

ISIS-järjestöä ja al-Qaidaa seuraava Karina pohtii ystäviensä reaktioita, jos he saisivat tietää hänen todellisesta työpaikastaan.

– On olemassa tietynlainen mielikuva MI5:ssä tai ylipäätään tiedusteluyhteisössä työskentelevistä, enkä välttämättä sovi itse siihen luonnehdintaan.

MI5:n päämajassa alkuviikosta vieraillut kuningatar Elisabet II kiitti alan ammattilaisia työstä Britannian turvallisuuden eteen.

– Työnne luonteen vuoksi siitä ei anneta julkista tunnustusta. Joten sanon teille koko maan puolesta: kiitos, Elisabet II sanoi.

