Teollisuusliitto ja YTN antoivat lakkovaroitukset

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on antanut lakkovaroituksen kolmen päivän lakosta noin kymmeneen teknologiateollisuuden sopimusalan yritykseen 1.–3. helmikuuta. Lakon piirissä on noin 5 000 ylempää toimihenkilöä.

Samalla YTN julisti teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloja koskevat ylityökiellon, työasioissa matkustamisen kiellon ja saldojen kerryttämiskiellon, jotka astuvat voimaan välittömästi.

Tämä tarkoittaa, että kyseisten kahden alan noin 90 000 ylempää toimihenkilöä pitäytyvät työsopimuksellaan sovitussa, normaalissa työpäivässään.

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina. Neuvotteluita jatkettiin vielä eilen maanantaina, mutta edistystä ei tapahtunut. Osapuolten erimielisyydet tulevan palkkaratkaisun osalta ovat poikkeuksellisen suuret.

YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa kuvaa tiedotteessa neuvottelujärjestön aloittamia painostustoimia varoituksen sanoina työnantajille, joilta ei hänen mukaansa löydy ”pienintäkään ymmärrystä palkkojen korottamiselle”.

– Neuvotteluja on käyty pitkin syksyä elokuun lopusta lähtien ja ala on ollut sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta lähtien. Se asia on tullut selväksi, että teknologiateollisuuden yrityksissä ei kanneta pienintäkään huolta oman yrityksen henkilökunnan ostovoimasta, ei edes aivan poikkeuksellisessa tilanteessa, Oksa sanoo.

YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäen mukaan neuvottelujärjestön tavoite on ostovoiman alentumista kiinni kurova palkkaratkaisu, joka painottuu yleiskorotukseen.

– Kaikille tuleva palkankorotus on erityisen tärkeä korkean inflaation aikana. Jos palkansaajien ostovoimasta huolehtiminen jää näinä poikkeuksellisina aikoina toisarvoiseksi, vaikutukset näkyvät pian koko taloudessa. Pitää muistaa, että maan kustannuskilpailukyky ja yritysten tuloskunto ovat edelleen hyvässä kunnossa, Hankamäki sanoo.

Teollisuusliitolta ensimmäinen lakkovaroitus

Myös Teollisuusliitto on tänään tiistaina jättänyt ensimmäiset lakkovaroitukset Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle sekä Kemianteollisuus ry:lle. Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ei nähnyt vaihtoehtoja lakkovaroitusten jättämiselle.

Teollisuusliiton ensimmäinen lakkovaroitus koskee 50 toimipaikkaa teknologiateollisuudessa sekä kemianteollisuudessa. Lakkovaroituksen kohteena olevissa toimipaikoissa työskentelee noin 7 200 työntekijää.

Toimipaikkakohtaisten lakkovaroitusten lisäksi Teollisuusliitto julistaa teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden toimialoille ylityökiellon.

– Kärsivällisyytemme on loppu. Tässä vaiheessa työmarkkinakierrosta on selvää, että neuvottelemalla emme pääse eteenpäin. Ratkaisua on haettava työtaistelutoimien kautta, Aalto sanoo liiton tiedotteessa.

LUE MYÖS:

Teknologiateollisuuden tes-neuvottelut päättyivät tuloksettomina

Kun kärsivällisestä neuvottelusta huolimatta tulosta ei tule, niin tarvitaan muita toimia. Josko vakava huoli ostovoimasta tulisi sitten huomioiduksi. #työmarkkinat https://t.co/JxXqBwnO6X — Petteri Oksa (@PetteriOksa) January 17, 2023

Artikkelia laajennettu 17.1.2023 kello 13.27: Lisätty tieto Teollisuusliiton lakkovaroituksista.