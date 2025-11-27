Yritysten tuottavuus kasvaa, osaaminen tekoälyssä laahaa perässä

Työn tuottavuuden kasvattaminen on keskeinen teema suomalaisissa yrityksissä. Peräti 76 prosenttia TTS Työtehoseuran tuottavuusbarometriin vastanneista yrityspäättäjistä pitää tuottavuuden lisäämistä melko tai erittäin tärkeänä juuri nyt omassa toiminnassaan.

Lähes puolet yrityksistä arvioi työn tuottavuuden parantuneen viimeisen vuoden aikana, ja yli puolet uskoo tuottavuuden kasvavan myös tulevana vuonna. Yritykset kaipaavat vahvempaa panostusta osaamisen kehittämiseen, tekoälyn hyödyntämiseen sekä yhteiskunnan tukitoimiin, kuten hallinnollisen taakan ja lainsäädännöllisten esteiden purkamiseen.

Tuottavuusbarometriin vastanneet yritykset ovat tietoisia tuottavuuden merkityksestä liiketoiminnan menestykselle. Tutkimus, kehitys ja innovaatio (TKI) -investointien lisääminen nähdään tärkeänä tuottavuuden ajurina ja vajaa kolmannes yrityksistä kokee investoineensa kilpailijoita enemmän tuottavuuden lisäämiseen.

Investointeja tuottavuuden parantamiseen on lisätty erityisesti suurissa yrityksissä, ja 44 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi tuottavuuden parantuneen viimeisen vuoden aikana, erityisesti televiestintä- ja ohjelmistoalalla. Myös tulevaisuuden tuottavuusnäkymissä suurimmat odotukset kohdistuvat seuraavan vuoden aikana teknologia-aloille.

Yleisellä tasolla tuottavuuden paranemisen arviot olivat positiivisempia suurimmilla yrityksillä ja heikoimpia rakennusalalla. Vastaajista vain seitsemän prosenttia koki tuottavuutensa huononevan seuraavan vuoden aikana.

Investointien lisäksi koulutuksen ja osaamisen kehittämistä pidetään avainasemassa. Yritykset toivovat lisää ammatillista ja täsmäkoulutusta sekä tekoälyosaamista. Yleisinä tuottavuutta lisääviä tekijöitä Suomessa ovat erityisesti yhteiskunnallinen turvallisuus, säätelyn vähentäminen ja julkisten hankintojen prosessin kehittäminen.

– Julkisen talouden kestävyys, väestön ikääntyminen ja osaajapula sekä teknologinen kehitys ja tekoäly muuttavat työn tekemistä perustavanlaatuisesti. Työn tuottavuuden kasvu ja osaamisen kehittäminen ovat avainasemassa yrityksien kilpailukyvyn vahvistamiselle sekä kansantalouden kasvulle ja hyvinvoinnille. Kun työ sujuu, ihminen voi hyvin. Kun työ kehittyy, Suomi menestyy, TTS:n toimitusjohtaja Teemu Hassinen kiteyttää.

– On hienoa, että tuottavuusbarometrin mukaan tulevaisuuden odotukset ovat pääosin positiivisia. Yritysten panostukset tuottavuuteen ovat selvästi kasvaneet, mutta osaamisen ja tekoälyn hyödyntämisen kehittämiseen pitää löytää ratkaisuja tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi, Hassinen jatkaa.

Tuottavuusbarometrissä korostuu yrityksien toiveet yhteiskunnan tuesta erityisesti koulutukseen ja sääntelyn keventämiseen.

– Tuottavuuden parantaminen yrityksissä on entistä tärkeämpää. Suomen hyvä menestys tuottavuuden parantamisessa 2000-luvun alussa perustui juuri siihen. Siksi nyt on ajankohtaista kannustaa ja tarjota välineitä yrityksille hyödyntää digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuuksia, sanoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Yritykset eivät hyödynnä tekoälyn vapauttamia resursseja

Yli 50 hengen yrityksistä puolet on hyödyntänyt tekoälyn vapauttamia resursseja tuottavuuden parantamiseksi, mutta etenkin pienemmillä yrityksillä haasteena on resurssien tehokas uudelleenkohdentaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen tekoälyn hyödyntämiseksi.

– Tekoälyn ja automaation hyödyntäminen näkyy etenkin suurissa yrityksissä. Olemme kuitenkin vasta alussa siinä, kuinka tekoälyllä saavutetaan aidosti tuottavuutta. Barometrin mukaan vain 36 prosenttia on kohdentanut tekoälyn vapauttamaa resurssia tuottavuutta parantavasti, ja vasta 13 prosenttia on panostanut henkilöstön osaamisen uudelleensuuntaamiseen. Tähän kannattaakin kiinnittää huomiota, jotta resurssit saadaan tuottavuuden näkökulmasta tehokkaaseen käyttöön, Hassinen sanoo.

Alakohtaisia eroja tuottavuuden kehittämisessä

Tuottavuusbarometrin mukaan yleisimmät vuoden sisällä käytetyt keinot yrityksien tuottavuuden parantamiseksi olivat osaamisen kehittäminen, työhyvinvointiin panostaminen, viestinnän kehittäminen ja työohjeiden laadinta.

Tuottavuusbarometrissä on kuitenkin toimialakohtaisia eroja ja tuottavuuden kehittämiseen tehtävät panostukset ja niiden vaikutukset vaihtelevat merkittävästi eri toimialojen välillä. Esimerkiksi televiestintä-, ohjelmisto- ja tietopalvelualalla, samoin kuin tukku- ja vähittäiskaupassa, tuottavuuden arvioitiin olevan keskimäärin korkeampi johtuen mahdollisesti alan innovaatioherkkyydestä ja työn teknisyydestä. Näillä aloilla tuottavuuskehitys on vahvempaa kuin esimerkiksi rakennusalalla, jossa yrityksistä vain 38 prosenttia näkee tuottavuuden paranevan.

– Tulokset kertovat, että yritykset ovat tehneet konkreettisia toimia tuottavuuden parantamiseksi, mutta selkeää kehityspotentiaalia on edelleen. Koulutuksen ja osaamisen jatkuva kehittäminen ovat kriittisiä menestystekijöitä Suomelle. Barometrin tulokset vahvistavat tarvetta panostaa erityisesti ammatilliseen koulutukseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen kaikenkokoisissa yrityksissä, toteaa Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

Tuottavuusbarometritutkimuksen toteutti TTS:n toimesta tutkimustalo Bondata syys–lokakuussa 2025. Tutkimus on edustava otos suomalaisista yrityksistä. Se toteutettiin puhelinhaastatteluiden ja sähköisen kyselyn yhdistelmänä, ja siihen vastasi yhteensä 629 yrityspäättäjää. Tutkimusta on rahoittanut Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö.