Yritys teetti 700 ihmisen työt tekoälyllä, näin siinä kävi

Klarna kertoo ottaneensa käyttöön OpenAI:n kehittämän tekoälypohjaisen avustajan, joka pystyy tekemään jopa 700 ihmisen työtehtävät. Yritys kertoo asiasta tiedotteessa.

Tekoälyllä toimiva avustaja ”työskentelee” Klarnan asiakaspalveluchatissa.

Klarnan tekemän kokeilun aikana ilmeni, että tekoälyavustaja kykeni suoriutumaan asiakaspalvelutehtävistä huomattavasti nopeammin kuin ihmiskollegansa. Se on vastauksissaan myös huomattavasti ihmistä tarkempi, minkä vuoksi asiakkaat joutuivat kysymään tarkentavia kysymyksiä tekoälyavustajalta ihmisasiakaspalvelijoita vähemmän.

Samalla Klarna havaitsi, että asiakkaat olivat keskimäärin tyytyväisempiä tekoälyavustajalta saamaansa asiakaspalveluun. Tuloksista ilmeni, että tekoälyavustajan ansiosta asiakkaat saivat asiansa hoidetuksi alle kahdessa minuutissa. Aiemmin asiakaspalveluchat ihmisen kanssa on voinut kestää jopa 11 minuuttia.

Tällä hetkellä Klarnan tekoälypohjainen asiakaspalvelija on saatavilla 23 markkina-alueella ja 35 eri kielellä. Tekoälyavustajan eduksi on laskettu myös sen joustava kyky palvella asiakkaita sujuvasti useilla ei kielillä. Tekoälyavustaja on asiakkaiden tavoitettavissa ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

Klarna uskoo, että sen lanseerama tekoälyavustaja tulee parantamaan yrityksen voittoa 40 miljoonalla dollarilla tänä vuonna.

– Tämä tekoälyn läpimurto asiakaspalvelutilanteissa tarkoittaa ylivoimaisia kokemuksia asiakkaillemme edullisimmilla hinnoilla, mielenkiintoisempia haasteita työntekijöillemme ja parempaa tuottoa sijoittajillemme, Klarnan perustaja-toimitusjohtaja Sebastian Siemiatkowski sanoo tiedotteessa.