Yöllinen liekkimeri, ammusvarasto tuhoutui taas

Venäjän ammusvarasto on tuhoutunut maan sotajoukkojen miehittämässä Altševskin kaupungissa Luhanskissa Itä-Ukrainassa.

Itäeurooppalaisen Nexta-median jakamalla videolla näkyy ilmiliekeissä oleva paikka, josta kuuluu useita räjähdyksiä. Tämän kerrotaan olevan Altševskin ammusvarasto.

Lauantaina Venäjän niin ikään miehittämässä Hersonissa tapahtui suuri räjähdys, jossa tuhoutui ammusvarasto Tšornobaivkan alueella. Iskua epäillään Ukrainan toteuttamaksi.

Ukraina on aiemminkin iskenyt hyökkääjän ammusvarastoihin miehitetyillä alueilla.

Ukrainalainen Kyiv Independent -lehti raportoi Twitterissä, että maan asevoimien eteläinen operaatiokomentokeskus kertoo tuhonneensä lauantaina kaksi venäläistä Msta-B -haupitsia, neljä ammusvarastoa, viestihäirintäaseman sekä 15 ajoneuvoa.

Explosions were heard overnight in occupied #Alchevsk , #Luhansk region: a fire at an ammunition depot is reported. pic.twitter.com/P6ZuYgpZgG

⚡️ Ukraine’s military defeats 58 Russian troops in southern Ukraine.

Ukraine’s Operational Command “South” reported on July 9 that it destroyed two Russian Msta-B howitzers, four ammunition depots, a jamming communication station, and 15 armored and military vehicles.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 10, 2022