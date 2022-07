Valtava räjähdys miehitetyssä Hersonissa – hyökkääjän ammusvaraston kerrotaan palavan

Venäjän miehittämässä Ukrainan Hersonissa on tapahtunut paikallisten lähteiden mukaan suuri räjähdys. Sosiaalisessa mediassa leviävissä kuvissa ja videoilla näkyy valtava savupatsas, joka nousee räjähdyspaikalta.

Räjähdyksen sanotaan tapahtuneen ammusvarastolla Tšornobaivkan alueella. Venäjän ilmapuolustuksen kerrotaan olleen tänään aktiivista Hersonissa ja alueella on kuvattu ohjusten vanoja. Tämä kielisi siitä, että kyse oli Ukrainan iskusta. Ukraina on tehnyt viime aikoina useita ammusvarastoihin ja komentopaikkoihin kohdistuneita iskuja Venäjän linjojen taakse.

Amerikkalainen Institute for the Study of War -ajatushautomo arvioi perjantain tilannekatsauksessaanUkrainan toistuvien onnistuneiden iskujen Hersonin alueella kielivän siitä, että Venäjän ilmapuolustukset alueella ovat riittämättömiä.

#Kherson (occupied): Another Russian military facility became nice today pic.twitter.com/2GeNt0fH0R — English Luhansk (@loogunda) July 9, 2022