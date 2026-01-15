Yllätystulos Venezuelassa: Kansa hyväksyy USA:n operaation

Yhdysvallat suoritti tammikuun alussa onnistuneen ilmaoperaation Venezuelaan ja nappasi erikoisjoukoilla presidentti Nicolas Maduron vaimoineen. Hänet kuljetettiin ensin laivaston alukselle ja sitten tuomioistuimen eteen New Yorkiin.
Tuoreen kyselyn perusteella venezuelalaiset eivät juurikaan kaipaa entistä sosialistipresidenttiä.
Economist-lehden teettämän kyselyn perusteella maan asukkaat uskovat Donald Trumpin tarjonneen heille paremman tulevaisuuden. Vastaajista yli 50 prosenttia kertoi tukevansa Yhdysvaltain suorittamaa operaatiota Maduron kiinniottamiseksi.
Vastustajia oli vain yli kymmenen prosenttia. Monet kertoivat mielipiteensä muuttuneen myönteisemmäksi Yhdysvaltoja kohtaan.
Tulokset osoittavat, ettei vilpillisillä vaaleilla valitulla Madurolla ollut juurikaan suosiota hänen itsevaltaisen hallintonsa ja maan talousvaikeuksien johdosta. Maan talous supistui 70 prosentilla Maduron valtakauden aikana.
Yli kaksi kolmasosaa vastaajista uskoo Venezuelan poliittisen tilanteen ja oman taloutensa menevän parempaan suuntaan seuraavien 12 kuukauden aikana.
Vastaajista yli 50 prosentilla oli myönteinen kuva oppositiojohtaja María Corina Machadosta. Maan johtoon noussutta entistä varapresidentti Delcy Rodriguezia sanoi tukevansa vain vajaat 15 prosenttia.
Kyselyyn vastasi mobiilisovelluksen kautta 600 venezuelalaista 9.–13. tammikuuta.
