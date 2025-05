Yllätysisku yli 40 kilometrin päähän – panssarivaunujen piilo paljastui

Sekä Venäjä että Ukraina ovat käyttäneet sodassa yhä enemmän valokuitukaapelia perässään pudottavia räjähdelennokkeja, jotka ovat immuuneja perinteisille häirintälaitteille.

Laitteiden kääntöpuolena on rajoitettu lentokorkeus ja -nopeus. Kaapelirullan kokoa on pystytty kasvattamaan, joten valokuitudrooneilla pystytään nykyään iskemään kymmenien kilometrien päähän. Ne voivat laskeutua ja odottaa sopivaa iskuhetkeä. Tämä ei onnistu muilla lennokkityypeillä radioyhteyden katkeamisen vuoksi.

Eräällä videolla näytettiin, kuinka venäläisjoukkojen lennokki väijyi maantien varrella Pokrovskin kaupungin lähellä ja nousi ilmaan Ukrainan sotilasajoneuvon ajettua sen ohi. Se saavutti kohteensa ja tuhosi ajoneuvon.

Uusi teknologia osoittautui erityisen tuhoisaksi Kurskin alueella, josta Ukrainan joukot joutuivat vetäytymään keväällä. Alueen huoltoväylät olivat jatkuvien drooni-iskujen kohteena.

Washington Post -lehden haastattelemat Ukrainan sotilaat sanovat, että liikkeet rintaman tuntumassa alkoivat käydä erittäin riskialttiiksi. Joukot olivat usein eristyksissä etulinjassa ilman ruokaa, ammuksia tai mahdollisuutta vetäytyä. Venäjällä on toistaiseksi etulyöntiasema valokuitudroonien tuotantomäärissä.

Ukrainan asevoimat esittelee tuoreella videolla lennokkijoukkojen tekemää iskua. Ruohonjuuritason tekniikkaa hyödyntävän valokuitudroonin kerrotaan lentäneen 42 kilometriä ja iskeneen Venäjän panssarivaunuun, joka oli suojassa varastohallissa.

Videolla näkyy, kuinka pimeänäkölaitteella varustettu laite lentää hitaasti sisään halliin ja kääntyy tutkimaan ympäristöä. Rakennuksessa oli tankkien ohella useita panssariajoneuvoja. Valokuitudrooni ohjattiin tarkasti kohti yhtä panssarivaunua.

Pitkän kantaman droonien kohteina ovat lisäksi Venäjän ilmapuolustusjärjestelmät, raketinheittimet ja komentopisteet.

Magyars Birds at work: Pilots from the "Klima-Team" showcase 40+ km flights using grassroots fiber-optic tech. One FPV drone flew 42 km and struck a tank inside a hangar. https://t.co/V6WXXOMAPd pic.twitter.com/TDS7hEAFCr

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 26, 2025