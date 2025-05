Lennokki teki häijyn tempun – video paljasti uuden taktiikan

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu video Venäjän lennokin onnistuneesta iskusta, joka tuhoaa Ukrainan sotilasajoneuvon.

Jutun alla oleva video on tiettävästi kuvattu Pokrovskin alueella.

Videolla näkyy, kuinka lennokki väijyy tien lähettyvillä ja odottaa kohdettaan. Kun ukrainalainen sotilasajoneuvo ilmestyy tielle, lennokki nousee ilmaan ja lähtee seuraamaan kohdettaan. Lopulta lennokki iskee ja tuhoaa ukrainalaisen ajoneuvon.

Venäjän eliittiyksikkö Rubikon on noussut merkittäväksi toimijaksi lennokkisodassa Ukrainassa. Lokakuussa 2024 perustettu yksikkö toimii testialustana kehittyneille droonitaktiikoille. Yksikkö on onnistunut tuhoamaan esimerkiksi Ukrainan HIMARS-raketinheittimiä.

Iskuissa on käytetty uudenlaista teknologiaa, kuten valokuitukaapeleilla ohjattuja FPV-drooneja. Ne ovat erittäin vaikeita kohteita Ukrainan elektroniselle häirinnälle.

Rubikonin taktiikoihin kuuluu myös droonien sijoittaminen väijytyksiin lyhyille tieosuuksille, jolloin ne voivat iskeä nopeasti liikkuviin kohteisiin.

Russian drone ambush. Fiber optic FPV waits on the road for a Ukrainian vehicle to pass by near Pokrovsk before trailing it and striking pic.twitter.com/P0llYvoNDN

— Preston Stewart (@prestonstew_) May 21, 2025