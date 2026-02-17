Yllätysisku – Venäjän helikopteri räjähti liekkeihin

Ukrainan asevoimat ampui alas Venäjän laivaston Ka-27-helikopterin tiistaina aamuyöllä miehitetyllä Krimin niemimaalla Kamyshlyn kylän lähellä.
Sen lisäksi Ukrainan joukot iskivät kolmelle droonien komentopaikalle Ukrainan Zaporižžjan ja Venäjän Kurskin alueilla.
– Ukrainan puolustusvoimat jatkaa järjestelmällisiä iskuja kohteisiin, joista käsin johdetaan hyökkääjän maajoukkoja, ilma-aluksia ja miehittämättömiä järjestelmiä, kertoo Ukrainan asevoimien pääesikunta Telegramissa.
Ukrainan asevoimat on hyödyntänyt Venäjän joukkojen Starlink-yhteyksien menetystä ja tehnyt hyökkäyksiä kolmella rintamalohkolla Ukrainassa pakottaen hyökkääjän perääntymään. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.
Ukrainan joukot etenivät Zaporižžjan, Harkovan ja Donetskin alueilla. Tilanteen sanotaan olevan epävakaa, eikä Ukrainan ote vallatuista kylistä ole vielä täysin vakiintunut.
Asiantuntijoiden mukaan Ukrainan tavoitteena on vahvistaa puolustusasemiaan ennen Venäjän todennäköisen keväthyökkäyksen alkamista.