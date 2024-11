Yllätys luvuissa: Venäjä ei olekaan pystynyt kasvattamaan asetuotantoa

Kreml on toistuvasti mainostanut Venäjän sotateollisen kompleksin roolia työpaikkojen luojana ja sen merkitystä sodassa Ukrainaa vastaan.

Syyskuussa maan sotateollisuuskomission kokouksessa Vladimir Putin ilmoitti aseiden, kaluston ja ammusten tuotannon moninkertaistuneen.

– Vuodesta 2021 vuoteen 2023 […] ohjusten, tykistöaseiden sekä elektronisen sodankäynnin ja tiedustelukaluston tuotanto on yli 22-kertaistunut, ampumatarvikkeiden 14-kertaistunut, ajoneuvojen seitsenkertaistunut, suojavarusteiden kuusinkertaistunut, ilmailukaluston ja miehittämättömien lentolaitteiden nelinkertaistunut ja panssarikaluston lähes 3,5-kertaistunut, Putin sanoi aiemmassa aseteollisuuden johtajien tapaamisessa.

Venäjän tilastoviranomaisen Rosstatin dataan perustuen Yhdysvaltojen Tufts Universityn vierailevan tutkijan Pavel Luzinin mukaan sotateollisuus ei kuitenkaan osoita merkittävää kasvua.

Rosstatin teollisuustuotantoindeksi tammi–syyskuussa 2024 on 104,4 prosenttia. Kasvun päälähteenä on viime vuoden tapaan aseiden tuotantoon liittyvä teollisuus. Sotateollisuuden kasvu on kuitenkin näennäistä ja syntynyt ruplan arvon laskun myötä, koska monet yhtiöt ilmoittavat tilastonsa ruplina eikä yksiköinä tai tonneina, Luzin arvioi.

Kun dataa arvioidaan fyysisenä volyymina, sotateollisuuden kasvu on paljon maltillisempaa. Rosstatin mukaan alkuvuodesta tuotettiin 37,2 miljoonaa puolijohdetuotetta (tammi-syyskuussa 2023 35,4 miljoonaa, 2022 35,6 miljoonaa ja 2021 30,4 miljoonaa). Vuonna 2018 Venäjällä tuotettiin 46,4 miljoonaa puolijohdetuotetta.

Kasvua ei näy myöskään räjähteiden ja ruudin tuotannossa tarvittavien ainesosien tuotannossa. Tammi-syyskuussa Venäjä tuotti 6,35 miljoonaa tonnia selluloosaa (2023 6,36, 2022 6,6, 2021 6,5 miljoonaa tonnia) ja 8,65 miljoonaa tonnia ammoniumnitraattia (2023 8,6, 2022 8,83, 2021 8,1 miljoonaa tonnia). Luzinin mukaan Venäjä ei pysty tuottamaan niin paljon räjähdysaineita kuin se tarvitsee.

Sähköntuotanto ja rautateiden rahtivolyymit eivät Paul Luzinin mielestä korreloi teollisuuden ilmoitetun kasvun kanssa. Tammi-syyskuussa Venäjän sähköntuotanto oli 885 terawattituntia (2023 856, 2022 852 ja 2021 842 terawattituntia). Sotateollisuuden voimakkaan kasvun olisi pitänyt kasvattaa myös enemmän sähköntuotantoa. Teollisuusprosesseissa tarvittavien raaka-aineiden kuljetuksissa ei näy teollisuusihmeeseen viittaavaa kasvua (2024 114,5, 2023 112,3, 2022 112,3 ja 2021 108 miljoonaa tonnia).

Näiden indikaattorien mukaan Venäjällä on ongelmia aseiden ja muidenkin tuotteiden tuotannon kasvattamisessa. Luzinin mukaan tämä johtaa Venäjän kasvavaan riippuvuuteen Kiinasta, Iranista, Pohjois-Koreasta ja muista autoritaarisista maista.