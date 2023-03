Yllättävän moni autoilee liian vanhoilla renkailla

LähiTapiolan kyselyn mukaan vain noin joka kolmas autoilija tietää, kuinka vanhat renkaat autossa ovat. Renkaita ei välttämättä myöskään aina vaihdeta uusiin, vaikka ne olisivat kuluneet.

Renkaat ovat keskeinen osa auton ajoturvallisuutta ja -mukavuutta. Ne ovat se osa, joka pitää auton kiinni tiessä ja mahdollistaa nopeat reaktiojarrutukset ja äkkikäännökset. Jos renkaan kulutuspinta tai nastat kuitenkin ovat hyvin kuluneet, tai rengaspaineet eivät ole kunnossa, ei auto välttämättä käyttäydy kuljettajan odottamalla tavalla.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, ettei monikaan autoilija tiedä, millaisilla renkailla ajaa.

Tulosten mukaan vain runsas kolmannes autoilijoista (38 %) tietää, milloin autonsa renkaat on valmistettu eli kuinka vanhat ne ovat. Yhtä moni – tai harva (37 %) – kertoo, että renkaat vaihdetaan kotitaloudessa aina uusiin, ennen kuin ne ovat kuluneet.

Säännöllisesti renkaiden kuntoa, kuten urasyvyyttä ja pinnan kulumista, kertoo kuitenkin seuraavansa 60 prosenttia vastaajista.

LähiTapiolan liikenneturvallisuudesta ja autopalveluista vastaavan johtajan Tapani Alaviirin mukaan vaikuttaa siltä, että moni suomalainen saattaa jopa ajaa vaarallisilla renkailla.

– Vuosien mittaan renkaiden kumiseoksen kimmoisuus vähenee, ja kilometrien myötä tietysti pito-ominaisuudet heikkenevät. Suosittelenkin tarkistamaan renkaiden kunnon viimeistään kausivaihdon yhteydessä. Keväällä kannattaa syynätä niin talvi- kuin kesärengassarjat, ennen kuin toiset laittaa odottamaan seuraavaa ajokautta.

Kulunut rengas monen onnettomuuden taustalla

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat käyvät Suomessa vuosittain läpi kaikki kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet.

Vuosina 2012–2021 henkilö- ja pakettiautojen aiheuttamissa onnettomuuksissa arvioitiin 14 prosentissa vaikuttaneen taustalla jokin renkaisiin liittyvä riski, selviää Onnettomuustietoinstituutin julkistamasta raportista. Useimmin riskit liittyivät kuluneisiin, keliin sopimattomiin ja heikkokuntoisiin nastarenkaisiin.

– Renkaan iän voi itse tarkistaa sen kyljestä. Nelinumeroisessa tunnuksessa kaksi ensimmäistä numeroa viittaavat renkaan valmistusviikkoon ja kaksi jälkimmäistä valmistusvuoteen. Esimerkki lukema 1013 tarkoittaisi, että rengas on nyt noin kymmenen vuotta vanha, kertoo Alaviiri.

– Helposti ajatellaan, että rengas on aina saman ikäinen kuin auto. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Erityistä tarkkuutta renkaiden ikään kannattaa kiinnittää käytettyä autoa tai käytettyjä renkaita ostaessa.

Yleinen nyrkkisääntö on, että renkaan turvallinen käyttöikä täyttyy viimeistään kymmenen vuoden kohdalla. Se voi kuitenkin tulla vastaan jo paljon aiemmin, sillä renkaiden kuntoon ja toimivuuteen vaikuttavat niin ajotyyli, urasyvyys, säilytysolosuhteet kuin esimerkiksi oikeat ilmanpaineet ja ohjauskulmat.

Hyvin säädetyt renkaat voivat vähentää energian kulutusta

Arjen katsaus -kyselyssä selvitettiin myös, kuinka taajaan suomalaisautoilijat tarkistavat autonsa rengaspaineet. Runsas kolmannes (38 %) vastaajissa kertoo, että kotitaloudessa käydään säätämässä auton rengaspaineita säännöllisesti tai vähintäänkin aina tarvittaessa.

Alaviiri muistuttaa, että rengaspainetta kannattaa lisätä ainakin suuren kuorman ajon yhteydessä sekä tietysti tarkistaa se aina renkaiden vaihdon yhteydessä. Uudet autot osaavat myös jo itse ilmoittaa, jos rengaspaineissa on jotain pahasti vialla, sillä kojelautaan ilmestyy varoitusvalo.

– Moni tykkää pitää rengaspaineita vähän pienempinä, koska astetta pehmeämpi rengas voi mukautua paremmin tienpintaan ja siten lisätä ajomukavuutta. Kannattaa kuitenkin aina katsoa, millaista rengaspainetta renkaan- tai autonvalmistaja eri tilanteisiin suosittelevat. Liian pienet rengaspaineet saattavat lisätä polttoaineen ja sähkön kulutusta ja pehmeämpi rengas myös kuluu nopeammin. Oikein säädetyt renkaat ovat tietysti myös turvallisuustekijä, Alaviiri sanoo.

Rengasvalmistajan suositukset sopiviksi rengaspaineiksi löytyvät renkaan kyljestä. Auton valmistajan ohjearvoja taas voi etsiä ohjekirjasta tai esimerkiksi polttoainetankin luukussa tai kuljettajan oviaukossa olevasta tarrasta.

Viisi vinkkiä – muista nämä renkaita vaihtaessa:

• Seuraa kalenteria ja keliä. Talvirenkaita tulee Suomessa lain mukaan käyttää 1.11.-31.3. välisenä aikana, jos sää tai keli sitä edellyttää. Nastarenkaita saa käyttää 1.11.-31.3. ja muulloinkin sään tai kelin niin vaatiessa.

• Tarkista urasyvyydet. Kesärenkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden pitää lain mukaan olla vähintään 1,6 millimetriä ja talvirenkaiden vähintään 3,0 millimetriä. Turvallisuussyistä urasyvyydeksi suositellaan kesärenkaissa kuitenkin ainakin 4,0 millimetriä ja talvirenkaissa vähintään 5,0 millimetriä. Urat parantavat pitoa ja estävät liirtoa lumisella ja sateisella tiellä.

• Katso myös nastat. Jos ajat talvella nastarenkailla, kiinnitä huomiota nastojen kuntoon. Nastojen määrän lisäksi on hyvä seurata niiden kulumista ja ehjien nastojen jakautumista renkaalla.

• Valmistaudu hyvin, jos vaihdat renkaat itse. Varaa hyvät työkalut, tasainen paikka ja riittävästi aikaa renkaiden vaihtoon. Katso myös etukäteen ohjekirjasta, kuinka esimerkiksi tunkin kanssa tulee toimia. Virheellinen nosto voi aiheuttaa auton helman rikkoutumisen ja pahimmillaan johtaa henkilövahinkoon.

• Kiristä pultit useasti. Renkaan pulttien kiristys on hyvä tehdä monivaiheisesti: ensin alustavasti, kun rengas on asetettu ilmassa paikoilleen, ja uudemman kerran, kun auto on laskettu takaisin maahan. Muista myös jälkikiristys, kun autolla on ajettu muutama kerta tai noin 100 kilometriä. Toisinaan irtoavat renkaat aiheuttavat onnettomuuksia.

LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 7.–13.10.2022 kaikkiaan 1 020 suomalaista. He edustavat Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä (pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kysymyksiin auton renkaista vastasi noin 850 henkilöä, jotka joko omistavat auton, joilla on auto käytössä tai jotka ovat ajaneet autoa viimeisen 12 kuukauden aikana. Kyselyn toteutti Kantar Public. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä koko aineiston tasolla.