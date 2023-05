Yllättävä vahvistus Venäjältä: Näin Ukraina iskee Storm Shadow -ohjuksilla

Ukraina käyttää modernisoituja Su-24-rynnäkkökoneita, jotka laukaisevat Storm Shadow -risteilyohjuksia venäläisiin maamaaleihin, kertoo venäläinen uutissivusto Izvestija.

Asiaan perehtyneiden lähteiden mukaan ukrainalaiset Su-24-koneet lentävät tutkaan hakeutuvilla ohjuksilla varustettujen MiG-29- ja Su-27-hävittäjien suojaamina.

Nimettömänä esiintyvät lähteet kertovat Ukrainan käyttävän myös miehittämättömiä lennokkeja valemaaleina varmistaakseen ilmaoperaatioidensa turvallisuuden. Venäjän asevoimiin ja ilma-aseeseen erikoistuneen tutkijan Guy Plopskyn mukaan kyse on todennäköisesti harhautusohjuksista.

Venäjän ilmavoimien kerrotaan myös ampuneen alas yhden Storm Shadow -ohjuksen ja useita ukrainalaista lentokoneita ja helikoptereita viime päivien aikana.

– Näistä alasampumisista ei ole kuitenkaan esitetty ainuttakaan todistetta, Plopsky toteaa Twitterissä.

Ukrainan arvioidaan iskeneen viime viikonloppuna kauas rintamalinjojen taakse Venäjän miehittämällä alueella Luhanskin kaupungissa. Ukraina ei ole vahvistanut iskuja, mutta asiantuntijoiden mukaan maa on todennäköisesti käyttänyt vastikään saamiaan Storm Shadow-ohjuksia.

Norjalainen asiantuntija Fabian Hoffmannin mukaan Britannialta saatujen risteilyohjusten kantomatka on pisimmillään jopa 400 kilometriä, mutta Ukrainan saamien ohjusten kantomatka lienee lähempänä 290 kilometriä. Kasiosainen taistelukärki pystyy läpäisemään kovankin kohteen.

Ukrainan kerrotaan iskeneen Luhanskiin jälleen maanantaina.

1/ Anonymous sources cited by Izvestia assert that Storm Shadow air-launched cruise missiles are being launched by Ukrainian Su-24Ms, which operate "under the cover of MiG-29 & Su-27 fighters [equipped] with HARM anti-radiation missiles."https://t.co/5vPXFUDwtC

— Guy Plopsky (@GuyPlopsky) May 16, 2023