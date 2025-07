Yllättävä strategia Kiinaa vastaan: Kaupankäyntiä pitää lisätä

Amerikkalaisen teknologiayhtiö Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang matkusti hiljattain Kiinaan ja keskusteli myöhemmin Valkoisessa talossa presidentti Donald Trumpin kanssa puolijohteita ja muuta korkeateknologiaa koskevasta kansainvälisestä kaupasta.

Nvidian tavoitteena on kasvattaa amerikkalaistuotteiden markkinaosuutta ja vakiinnuttaa niiden asema tekoälyn kehityksessä. Tämä edellyttää kaupankäyntiä myös maailman toiseksi suurimmalla tekoälytuotteiden markkina-alueella eli Kiinassa.

Jensen Huangin matka herätti ärtymystä kongressissa, jossa ihmeteltiin ”autoritaarisen valtion innovaatioiden ekosysteemin” rikastamista. Tekoälyjärjestelmien datakeskuksiin keskittyvän Hydra Host -yhtiön toimitusjohtaja Aaron Ginn sanoo poliitikkojen ymmärtäneen täysin väärin sen, miten Yhdysvallat voi voittaa strategisella tasolla.

– Ei pelon ja vetäytymisen kautta vaan vahvuuden ja vuorovaikutuksen kautta, Aaron Ginn toteaa Wall Street Journalin mielipidekirjoituksessa.

Hänen mukaansa Huangin strategia on hyvin samankaltainen kuin presidentti Donald Trumpilla: yhteydenpitoa kaikkien kanssa ja kilpailua kaikkialla. Markkinoilta ei myöskään vetäydytä ideologisten pelkojen vuoksi.

– Trump ei ole eristäytynyt. Hän on neuvotellut useampien ulkomaisten valtioiden kanssa kuin kukaan muu modernin ajan presidentti ja vahvistanut amerikkalaista tuotantoa. Presidentti Joe Bidenin aikana Yhdysvaltain osuus Kiinan tekoäly- ja puolijohdemarkkinoista sen sijaan kutistui, Ginn sanoo.

Teknologiajohtajan mukaan Nvidian tuotteiden myynti ei ”rikastaisi” Kiinan ekosysteemiä vaan kytkisi sen kiinni Yhdysvaltain markkinoihin. Hän huomauttaa, että Playstation-konsolin ostaminen ei muuta ketään Sony-yhtiöksi.

– Kiina voi ostaa ”konsolin”, mutta todellinen arvo on alustassa: sen ohjelmistossa, kehittäjäyhteisössä ja työkaluissa, toimitusjohtaja toteaa.

Nvidian vahvuus on laitteiden ja ohjelmiston yhdistelmä, eli se on puolijohteiden alalla kuin Apple. Valkoisen talon kannalta eduksi on, jos kilpailijat ostavat amerikkalaistuotteita kilpailijoiden sijaan.

– Kun kiinalaiset tekoälykehittäjät koodaavat amerikkalaisilla grafiikkasuorittimilla, he vahvistavat Yhdysvaltain ohjelmistoalan hallintaa käyttämällä meidän eikä Huawein järjestelmiä, Ginn toteaa.