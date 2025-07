Yllättävä havainto tekoälystä: Työtahti hidastui

Nopeasti kehittyvän tekoälyn on varoitettu korvaavan monia nykyisistä työpaikoista ja jopa johtavan massatyöttömyyteen.

Tekoäly-yhtiö Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei ennakoi valkokaulustyöpaikkojen ”verilöylyä” vuosikymmenen loppuun mennessä. Muutos vaikeuttaisi nuorten ja vastavalmistuneiden pääsyä työmarkkinoille.

Vastakkaista näkemystä edustaa Nvidia-yhtiön toimitusjohtaja Jensen Huang, joka muistutti Axiosin haastattelussa ihmiskunnan kehityksestä ja sanoi tekoälyn olevan uusi työkalu tuottavuuden kohentamiseksi. Huangin mukaan teknologia tulee luomaan huomattavasti enemmän ja aiempaa mielekkäämpiä työpaikkoja.

Tekoälyn on varoitettu korvaavan koodarien työn osittain tai lähes kokonaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan kehityskulku ei ole välttämättä aivan näin suoraviivainen.

Itsenäinen METR-tutkimuslaitos selvitti kokeneiden ohjelmistoalan ammattilaisten toimintaa laajoissa ja pitkäaikaisissa avoimen lähdekoodin hankkeissa. Työntekijät arvioivat itse suoriutuneensa tehtävistä tekoälytyökalujen avulla 20 prosenttia nopeammin. Yllättävänä havaintona oli, että työhön upposi todellisuudessa 19 prosenttia enemmän aikaa.

Tutkimusasetelmaa pidetään pätevänä ja huolellisesti suunniteltuna, mutta sen mittakaava oli varsin pieni. Siihen osallistui 16 ohjelmistoalan ammattilaista, jotka suorittivat 246 tehtävää.

Tekoälyn on aiemmin arvioitu vähentävän huomattavasti ihmisten tekemää koodaamista. Alan ammattilaiset toimisivat jatkossa laaduntarkastajina, projektinhallinnassa tai tehtävien määrittelijöinä. Synkempien skenaarioiden mukaan he olisivat työttömiä, Axios huomauttaa.

Tähän mennessä on havaittu, että tekoäly on tehokkaampi apu täysin uusien järjestelmien rakentamisessa verrattuna nykyisten ja laajojen tietojärjestelmien kehittämiseen. Suuri osa ohjelmointityöstä on rutiininomaista ylläpitoa, joten tämän tehostaminen voisi säästää suuriakin summia.

METRin mukaan tekoäly hidasti kokeneita koodareita, koska tekoälyn luoma koodi ei ollut luotettavaa. Sen tarkastaminen, testaaminen ja korjaaminen vei runsaasti aikaa. Eräs työntekijä sanoo käyttäneensä ensin tunnin yrittäessään ratkaista ongelmaa tekoälyn kanssa. Hän päätyi lopulta perumaan kaikki tehdyt muutokset ja suoritti muutoksen ilman tekoälyn avustusta.

Tutkijat huomauttavat tekoälytyökalujen kehittyvän nopeaan tahtiin, joten havainto työajan menettämisestä ei välttämättä pidä paikkaansa kauaa. He myös varoittavat vetämästä tutkimuksesta liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, sillä on olemassa runsaasti esimerkkejä tekoälyn tuottavuushyödystä eri koodaushankkeissa.

Monet alalla pitkään toimineet pitävät tekoälyä uutena työkaluna ja kehottavat sivuuttamaan synkimmät uhkakuvat. Tilannetta on verrattu maatalouteen ja traktorien tuomaan hyötyyn.

– Ohjelmointiuran lopettaminen suurten kielimallien vuoksi olisi vähän kuin lopettaisi työn puuseppänä, koska pöytäsaha on keksitty, tekoälykehittäjä Simon Willison kirjoittaa Bluesky-viestipalvelussa.