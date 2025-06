”Lopettakaa kaunistelu” – tekoäly voi toimitusjohtajan mukaan johtaa massatyöttömyyteen

Tekoäly voi vielä lähivuosina aiheuttaa suuren kriisin työmarkkinoilla, varoittaa kasvavan tekoäly-yhtiö Anthropicin toimitusjohtaja Dario Amodei Axiosin tuoreessa haastattelussa. Amodein mukaan tekoäly uhkaa etenkin valkokaulustyöpaikkoja, ja päättäjien on hänestä lopetettava tilanteen ”kaunistelu”. Lukuisat työpaikat tulevat häviämään useilla aloilla, ja työttömyys voi tekoälyn kehityksen myötä nousta Yhdysvalloissa jopa 10-20 prosenttiin vielä 2020-luvun aikana.

Amodein varoitus on kiinnittänyt muun muassa Yhdysvaltojen ex-presidentti Barack Obaman huomion. Obama on jakanut Axiosin artikkelin viestipalvelu X:ssä, todeten ihmisten ”ymmärrettävistä syistä” seuraavan päivänpolitiikkaa tekoälyn kehitysaskeleiden sijasta.

Haastattelulla Amodei haluaa omien sanojensa mukaan herättää päättäjät politiikassa ja elinkeinoelämässä toimimaan. Ihmiset eivät ole varautuneet tekoälyn mullistavaan vaikutukseen, sillä ennustukset kuulostavat toistaiseksi valtaosan mielestä epäuskottavilta, jopa ”hulluilta”.

– Syöpä on parannettu, talous kasvaa vuodessa kymmenen prosenttia, budjetti on tasapainotettu – ja 20 prosenttia ihmisistä on ilman töitä, Amodei kuvailee yhtä hahmottelemistaan skenaarioista.

Axiosin mukaan monet muut sivuston haastattelemat tekoälyä tuntevat elinkeinoelämän vaikuttajat allekirjoittavat Armodein varoituksen. Monet haastatelluista pelkäävät ”verilöylyn” uhkaavan Yhdysvaltojen työmarkkinoita vielä Donald Trumpin vuonna 2029 päättyvällä toisella kaudella.

Tekoälyn jatkuvasti kehittyessä ja vähitellen korvatessa ihmisten työpanosta on vaarana Amodein mukaan se, että esimerkiksi Yhdysvallat ei Kiinan pelossa uskalla säädellä omaa teknologia-alaansa, samalla kun suuri osa kansalaisista ei ole tietoisia tekoälyn muodostamasta riskistä omille työpaikoilleen. Tässä tilanteessa tekoälyn merkittävä muutos tulee osumaan yhteiskuntiin erittäin rajusti ja yllättäen.

Kehitystä ei voi pysäyttää, mutta sitä pitää ohjata ja asioista keskustella avoimemmin, Amodei vetoaa haastattelussa.

At a time when people are understandably focused on the daily chaos in Washington, these articles describe the rapidly accelerating impact that AI is going to have on jobs, the economy, and how we live. https://t.co/RSbMkhz3Xm

— Barack Obama (@BarackObama) May 30, 2025