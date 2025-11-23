Verkkouutiset

Teknologiateollisuus ry:n kynä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Yllättävä havainto: Käsinkirjoitus tehostaa oppimista

  • Julkaistu 23.11.2025 | 14:48
  • Päivitetty 23.11.2025 | 14:48
  • Koulut, Koulutus
Turun entinen pormestari pohtii kaunokirjoituksen opetuksen lopettamista.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Oliko kaunokirjoituksen opetuksen lopettaminen viisas päätös? Tätä pohtii Turun entinen pormestari ja nykyinen Business Turun toimitusjohtaja Minna Arve (kok.)

Arve on jakanut viestipalvelu X:ssä Science Newsin julkaisun, jossa kerrotaan tuoreeseen tutkimusartikkeliin viitaten, että käsinkirjoitetut muistiinpanot ovat opiskelun ja muistamisen kannalta hyödyllisempiä kuin koneella kirjoitetut muistiinpanot. Käsinkirjoituksen todetaan myös edistävän korkeakouluopiskelijoiden opintomenestystä.

Artikkelin mukaan luentomuistiinpanojen tekeminen käsin johtaa korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa todennäköisesti korkeampiin kurssiarvosanoihin kuin muistiinpanojen kirjoittaminen tietokoneella.

– Tästä tulee mieleeni, että olikohan viisasta lopettaa kaunokirjoitukseen opetus kouluissa?, Arve kysyy.

Kaunokirjoituksen pakollinen opetus peruskouluissa Suomessa päättyi vuonna 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman myötä. Opetusta on edelleen saatavilla joissain kouluissa valinnaisaineena.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)