Yllättävä havainto: Käsinkirjoitus tehostaa oppimista

Oliko kaunokirjoituksen opetuksen lopettaminen viisas päätös? Tätä pohtii Turun entinen pormestari ja nykyinen Business Turun toimitusjohtaja Minna Arve (kok.)
Arve on jakanut viestipalvelu X:ssä Science Newsin julkaisun, jossa kerrotaan tuoreeseen tutkimusartikkeliin viitaten, että käsinkirjoitetut muistiinpanot ovat opiskelun ja muistamisen kannalta hyödyllisempiä kuin koneella kirjoitetut muistiinpanot. Käsinkirjoituksen todetaan myös edistävän korkeakouluopiskelijoiden opintomenestystä.
Artikkelin mukaan luentomuistiinpanojen tekeminen käsin johtaa korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa todennäköisesti korkeampiin kurssiarvosanoihin kuin muistiinpanojen kirjoittaminen tietokoneella.
– Tästä tulee mieleeni, että olikohan viisasta lopettaa kaunokirjoitukseen opetus kouluissa?, Arve kysyy.
Kaunokirjoituksen pakollinen opetus peruskouluissa Suomessa päättyi vuonna 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman myötä. Opetusta on edelleen saatavilla joissain kouluissa valinnaisaineena.
— Minna Arve (@minnaarve) November 23, 2025