Ylitti kadun väärästä kohdasta, jäi kiinni myös näpistyksestä

Autotien kielletystä kohtaa ylittänyt jalankulkija jäi samalla kiinni myös näpistyksestä. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut tallenteen tilanteen huomanneen moottoripyöräpoliisin ajokamerasta. Videolla on havaittavissa, miten jalankulkija ylittää tien suojatien vierestä. Tallenne on katsottavissa tämän jutun lopussa.

Pastersteinin mukaan moottoripyöräpoliisi lähti välittömästi seuraavaa jalankulkijaa, sillä aisti tilanteessa jotain.

Pian poliisin seuraama henkilö tuli ulos ruokakaupasta. Hänen hallustaan löydettiin tuotteita, jotka olivat maksamatta.

– 12 päiväsakkoa näpistyksestä, Pasterstein kertoo seurauksista.