Ylilääkäri MTV:lle: Triplaepidemiasta yllättävä havainto sairaaloissa

Asiantuntijat ovat varoittaneet loppuvuoden kiihtyvästä tautipiikistä, jonka taustalla ovat erityisesti koronaviruksen, influenssan ja rs-viruksen aiheuttamat tartunnat.

HUSin sydän- ja keuhkokeskuksen osastonylilääkäri Marjukka Myllärniemi kuvailee MTV:llä tilannetta huolestuttavaksi.

– Ongelmana on nyt se, että nämä kaikki tulevat samaan aikaan. Eli kun 2022 keväällä purettiin maski- ja hengityssuojainsuositus, niin on käynyt ilmeisesti niin, että on ikään kuin päästy vauhtiin vähän jokaisella rintamalla, Myllärniemi sanoo.

Rs-virus on hengitystievirus, joka esiintyy kausiluontoisina epidemioina. Se tunnetaan erityisesti pikkulasten tautina, sillä aikuisille ei yleensä tule vakavia oireita. Ylilääkärin mukaan sairaaloissa on tehty yllättävä havainto siitä, että virus on levinnyt vauhdilla yli 65-vuotiailla ja aiheuttanut samantyylistä tautia kuin influenssa.

– Siihen kuuluu tyypillisesti voimakas yskä, ja se voi pahentaa astmaa ja keuhkoahtaumatautia. Se on epidemia näiden muiden joukossa, Marjukka Myllärniemi toteaa.

Nykyisellään ”triplaepidemian” aiheuttajat ovat hyvin samanlaisia. Koronaviruksen omikronmuunnosta seuranneet variantit iskevät ylä- eikä alahengitysteihin, kuten keväällä 2020. Silloin korona aiheutti vakavaa keuhkokuumetta.

Nyt meneillään oleva talvikausi poikkeaa aiemmasta siinä mielessä, että influenssaepidemia on alkanut usein vasta joulun jälkeen.

– Olemme yleensä ehtineet varautua, koska se on alkanut varuskunnista, mutta nyt se on alkanut väestöstä. Eli tämä on kyllä vähän paha tilanne, Myllärniemi sanoo.

Suomessa epidemiatilannetta vaikeuttaa rokotusten myöhästyminen.

– Terveysviranomainen laski väärin, että ne tulisivat normaaliin aikaan eikä näin kaikki yhdellä kertaa. Influenssavastetta pidätettiin siirtämällä rokotuksia myöhemmäksi. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että väestö on huonosti rokotettu ja triplaepidemia alkanut kaikilta osin, ylilääkäri sanoo.