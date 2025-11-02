Verkkouutiset

Juho Karvonen omistaa Kerrostaloasuntoja, rivitaloja ja omakotitaloja. LEHTIKUVA / KIMMO MÄNTYLÄ

Yli sata asuntoa ostanut mies Talsalle: Syrjäseudulla voi tehdä voittoa

  • Julkaistu 02.11.2025 | 08:52
  • Päivitetty 02.11.2025 | 11:20
  • Asuminen, asuntokauppa
Sijoittajan tavoitteena on, että kauppahinnan voisi kuitata vuoden vuokratuotoilla.
Tuusniemeläinen Juho Karvonen ostaa asuntoja pilkka­hintaan syrjäkyliltä muuttotappiokunnista ja tienaa hyvin, kertoo Taloussanomat.

Asuntoja on kotipaikan lisäksi Outokummussa, Juankoskella ja Kaavilla, joitakin Kuopiossa ja Joensuussa. Kerrostaloasuntoja, rivitaloja ja omakotitaloja.

– Meni sadan asunnon raja rikki, Karvonen sanoo..

Karvonen vertaa tuottoa kasvukeskuksissa ja pienillä paikkakunnilla.

– Jos Kuopiossa ja Joensuussa uudehkojen asuntojen tuottoprosentti tahtoo olla noin kuutta, näissä syrjäisempien paikkakuntien asunnoissa se on useita kymmeniä prosentteja.

Syynä ovat asuntojen pilkkahinnat. Karvosen sijoitusfilosofiana on, että vuoden vuokratuotoilla pitäisi saada kauppahinta kuitattua.

Sijoittaja osti Outokummun keskustasta 2200 eurolla vuokratun kerrostaloasunnon, jonka vuokrana oli 360 euroa ja vastikkeena 170 euroa. Kassavirtaa kertyi 190 euroa kuukaudessa, mikä riitti tavoitteeseen.

Viime vuonna hän omisti 50 asuntoa, ja nyt määrä on siis kaksinkertainen.

– Asuntojen hintojen lasku oli näkyvissä pienillä paikkakunnilla, mutta että se on ollut näin nopeaa, se on ollut yllätys.

