Yli kymmenen lentokoneen väitetään tuhoutuneen tai vaurioituneen Ukrainan iskussa

Ukraina toteutti viime yön aikana laajan räjähdelennokkien hyökkäyksen Venäjän ilmavoimien tukikohtaan Rostovin alueella. Venäjän puolustusministeriön mukaan ilmatorjunta pudotti drooneja myös useilla muilla alueilla.

Morozovskin lentokentän lähellä kuultiin tiettävästi 40–60 räjähdystä. Sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyy, kuinka ilmatorjunta tulittaa öiselle taivaalle. Yksi lennokeista iskeytyi paikalliselle sähköasemalle.

Venäjän ilmavoimat on käyttänyt tukikohtaa viime kuukausina tuhoisissa liitopommi-iskuissa Ukrainan joukkoja vastaan. Sinne on sijoitettu ainakin Su-24-, Su-24M- ja Su-34 -rynnäkkökoneita.

Kyiv Independent -lehden lähteen mukaan kyseessä olisi ollut Ukrainan asevoimien ja tiedustelupalvelu SBU:n yhteisoperaatio. Lähteen mukaan kuusi sotilaskonetta olisi tuhoutunut ja kahdeksan vaurioitunut Ukrainan iskussa. Väitettä ei ole toistaiseksi pystytty vahvistamaan.

Kaupallisten satelliittikuvien perusteella kentällä olisi ollut iskuhetkellä 26 Su-34-konetta ja kolme SU-30- tai Su-35-konetta. Monet niistä oli ilmeisesti sijoitettu lähelle toisiaan.

– Tämä on tärkeä erityisoperaatio, joka tulee merkittävästi heikentämään [venäläisjoukkojen] taisteluvoimaa, lähde sanoo Kyiv Independentille.

Venäjän puolustusministeriö väittää ilmatorjunnan tuhonneen yön aikana yhteensä 53 lennokkia, joista 44 olisi pudotettu Rostovin alueella.

Morozovsk is a known Su-34 hub, with Russian fighters launching standoff glide bomb attacks over western Ukraine.

Sentinel-2 imagery from Monday confirms that the base is still packed. https://t.co/skCqNGmVIC pic.twitter.com/I3lZfPZPuZ

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 4, 2024