Yli kolme vuotta sotaa – ”Taistelukoulutus? Ei, emme ole kuulleet siitä”

Yli kolme vuotta Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Venäjän armeijan koulutuksen kerrotaan edelleen usein olevan vain pintapuolista.

– Sotilaille annetaan yleensä vain muutaman päivän koulutus ja yksi käynti ampumaradalla. Venäläinen sotabloggaaja keskustelee siitä, miksi näin on, kirjoittaa brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen viestipalvelu X:ssä.

Lainaukset ovat sotabloggaaja Partisanin Telegram-kanavalta.

”Taistelukoulutus? Ei, emme ole kuulleet siitä. Sodan neljäs vuosi. Lievästi sanottuna rintamalle suuntaavien joukkojen taistelukoulutuksessa ei ole tapahtunut kehitystä tai parannusta. Päinvastoin.”

”Kadettimme kysyvät usein: mikä on syy? Katsotaanpa joitakin niistä”:

”1. Koulutetuissa yksiköissä kontrolli menetetään usein. Uskomatonta, mutta totta. Yksikkö, joka on käynyt läpi vakavan koulutuksen taistelukokemusta omaavien ohjaajien kanssa, ei ole aina valmis toteuttamaan epäpätevien komentajien ilmeisen itsemurhamaisia ja tehottomia käskyjä.

”Ihmiset alkavat ajatella, kysellä, eivätkä yksinkertaisesti usko olkahihnojen auktoriteettiin. (Se on) ongelma. ”

”2. Upseerit pitävät oppituntien pitämistä sotilaiden kanssa arvolleen sopimattomana. Tämän seurauksena he eivät valmistaudu oppitunneille, eivät analysoi ja tarkastele oppituntien tuloksia, eivät työskentele henkilöstön kanssa eivätkä ansaitse auktoriteettia.”

”Pätevän kouluttajan löytäminen ei ole aina mahdollista, eikä yksikköä haluta uskoa kenenkään käsiin.”

”3. Kuten arabiarmeijoissa. Tieto on auktoriteettia. Minä tiedän. Minua tarvitaan. Minä olen pomo. Jos kaikki tietävät, miksi minua tarvittaisiin?”

”4. Yllättävää kyllä, kysymys hätätilanteista koulutuksen aikana on edelleen ajankohtainen. Sotilaat murtavat jalkansa, ampuvat vääriin paikkoihin ja murskautuvat ajoneuvojen alle. He eivät taputa heitä päähän sen takia.”

”Hätätilanteiden ehkäisemisen tärkein edellytys on, että sotilaat istuvat kasarmilla. Ja komentajan epäpätevyys paljastuu välittömästi koulutuksen aikana. Siinä (koulutuksen) tulos.”

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 19, 2025