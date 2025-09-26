Yli 800 upseeria kutsuttiin koolle – tämä Pete Hegsethin mysteerikokouksesta tiedetään

Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on kutsunut koolle maan koko asevoimien johdon, noin 800 upseeria, mukaan lukien ulkomaankomennuksilla palvelevat.

Kokous on määrä pitää jo ensi tiistaina Virginiassa Quanticon merijalkaväen tukikohdassa. Sen agendaa ei tiedetä, mutta kenraalien ja amiraalien kutsumista koolle kerralla pidetään ennennäkemättömänä, ja se on nostanut esiin kysymyksiä myös turvallisuudesta.

Kaksi upseeria kertoo yhdysvaltalaiskanava ABC Newsille, ettei heillä ole aavistusta, mitä kokous koskee. CNN:n mukaan upseerit saivat tiedon kokouksesta, kun se ilmestyi heidän kalenterimerkintöihinsä.

Pentagon ei ole kommentoinut kokouksen sisältöä.

– Sotaministeri pitää alkuviikosta puheen ylimmille sotilasjohtajille, kuittasi Pentagonin pääviestintäpäällikkö Sean Parnell, joka käytti Hegsethistä epävirallista titteliä, joka syntyi, kun presidentti Donald Trump nimesi puolustusministeriön uudelleen sotaministeriöksi (nimen virallistaminen vaatisi kongressin hyväksynnän).

Eräs kongressin avustaja kuvaili CNN:lle, että ellei Hegseth aio julkistaa “laajamittaista uutta sotilasoperaatiota tai armeijan komentorakenteen täydellistä uudistusta, en voi kuvitella tälle hyvää syytä.”

Yhden asiasta perillä olevan lähteen mukaan tapaamisesta on heitelty useita teorioita. Kyse voi olla yhteisistä kuntotesteistä tai puolustusministeriön tilaa koskevasta tiedotustilaisuudesta, tai jopa upseerien joukkopotkuista.

– Siitä puhutaan nimellä kenraalien Squid Games, eräs sotilasjohtaja vitsaili Netflixin hittisarjaan viitaten.

ABC muistuttaa, että Hegseth ilmoitti toukokuussa vähentävänsä korkea-arvoisimpien eli neljän tähden kenraalien ja amiraalien määrää. Hegsethin mukaan asevoimissa pitää omaksua ”vähemmän kenraaleita, enemmän rivisotilaita” -politiikka, jossa byrokraattisia kerroksia puretaan ja lisätään operatiivista huippuosaamista ja tehokkuutta.

Aktiivipalveluksessa on kaikkiaan 838 kenraali- ja amiraalitasoista upseeria, mutta esikuntatehtävissä olevat on vapautettu kokouksesta, joten paikalle saapuu CSIS-ajatuspajan arvion mukaan selvästi alle 800 henkeä.

Silti CSIS:n mukaan on epäselvää, miksi paikalle pitää saapua henkilökohtaisesti, kun kokous olisi voitu järjestää myös suojatulla etäyhteydellä.

Pelättyihin ”puhdistuksiin” ajatuspaja ei usko, sillä upseerit tuovat mukanaan ylimmät aliupseerinsa. Sen sijaan yksi mahdollinen aihe voisi olla kansallinen puolustusstrategia, jonka Hegseth tiettävästi pian on julkaisemassa.

Valkoinen talo on vähätellyt tilaisuuden merkitystä. Trumpin mukaan on hienoa, että kenraalit joka puolelta maailmaa haluavat tulla Yhdysvaltoihin tapaamaan ministeriä.

Varapresidentti JD Vance ihmetteli, miksi asiasta on noussut niin iso numero.

– Ei ole mitenkään epätavallista, että kenraalit, jotka raportoivat sotaministerille ja sen jälkeen Yhdysvaltain presidentille, tulevat keskustelemaan sotaministerin kanssa, Vance kommentoi.