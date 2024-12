Yli 80 prosenttia suuryrityksistä pitää Suomen velkaantumista hallitsemattomana

Noin kolme neljästä suuryrityksestä kokee, että Suomen poliittiseen johtamiseen liittyy yrityksen näkökulmasta epävarmuustekijöitä, selviää OP:n suuryritystutkimuksesta. Näin kokevien vastaajien osuus kasvoi syksyllä kymmenen prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

83 prosenttia suuryrityksistä pitää valtion velkaantumista hallitsemattomana – näin vastanneiden osuus on noussut edellisvuodesta kymmenen prosenttiyksikköä. Vain noin neljännes suuryrityksistä uskoo, että julkinen talous etenee Suomessa kohti tasapainoa.

Lisäksi enää alle puolet suuryritysten johtajista uskoo, että nykyinen hallitus onnistuu aktiivisesti purkamaan rakenteellisia kitkatekijöitä ja kannustinloukkuja työmarkkinoilla. Näin uskovien osuus on laskenut 15 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

– Suuryritysten menestyksen ja työllistävyyden kannalta on olennaista, miten hallituksen tekemät poliittiset päätökset vaikuttavat suuryritysten toimintaympäristöön ja markkinoihin. On normaalia, että arviot Suomen hallituksen talouspolitiikasta aaltoilevat hallituskauden edetessä. Viime vuoden Suuryritystutkimuksen tuloksissa näkyi toiveikkuutta uuden hallituksen talouspolitiikan suhteen. Tämän syksyn tuloksissa toiveikkuus on kuitenkin selvästi karissut, kommentoi tutkimusta johtava professori Jaakko Aspara tiedotteessa.

Hallituksen poliittisen päätöksenteon lisäksi suuryritykset kokevat epävarmuutta myös virastojen ja virkamiesten päätöksentekoon ja prosesseihin liittyen. Epävarmuutta virastojen päätöksentekoa kohtaan kokee 78 prosenttia Suuryritystutkimuksen vastaajista. Syksyn 2024 vastausten perusteella virastojen prosessien takkuisuus heikentää suuryritysten kasvuhaluja jopa yleisemmin kuin hallituksen harjoittama talouspolitiikka. Yhtenä esimerkkinä on työperäiseen maahanmuuttoon liittyvän lupaprosessin takkuisuus.

– Vajaa puolet yritysjohtajista kokee, että virastojen prosessien takkuisuus vähentää yrityksen haluja investoida kasvuun ja uudistamiseen. Tämä on huolestuttava uutinen. Suuryritykset kaipaavat päätöksentekoon ennakoitavuutta ja selkeyttä. Tarvitsemme laajamittaisempaa ja tiiviimpää yhteistyökulttuuria poliittisten päättäjien, viranomaisten ja yritysten kesken, jotta kasvun esteitä saadaan poistettua, OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi sanoo tiedotteessa.

Virastojen prosessien lisäksi myös hallituksen politiikan koetaan vaikeuttavan työperäistä maahanmuuttoa. Jopa yli kolmannes yritysjohtajista arvioi, että nykyisen hallituksen maahanmuuttopolitiikka vaikeuttaa huomattavasti sekä yrityksen tarvitsemien perustason työntekijöiden että erityisosaajien rekrytoimista ulkomailta.

Tulokset perustuvat OP:n vuosittaiseen Suuryritystutkimukseen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan tammikuussa 2025. Tutkimukseen vastasi 207 johtoryhmätason edustajaa yhteensä 137 suomalaisesta suuryrityksestä tai Suomessa toimivasta suuresta tytäryhtiöstä. Aineisto kerättiin syksyllä 2024.