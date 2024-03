Yli 500 varusmiestä marssii yön pimeydessä Helsinkiin

Kaartin jääkärirykmenttiin kuuluva Uudenmaan jääkäripataljoona viettää perinnepäiväänsä tulevana lauantaina. Sitä edeltää perinteinen Joutselän marssi torstain ja perjantain välisenä yönä.

Yön yli kestävä marssi alkaa torstai-iltana Vantaan Koivukylästä ja päättyy Santahaminaan perjantaina puoleen päivään mennessä.

Jalkamarssin pituus on noin 35-50 kilometriä riippuen joukkueen reitinvalinnasta. Marssireitti kulkee Koivukylästä Sipoonkorven, Mustavuoren, Laajasalon ja Jollaksen kautta Santahaminaan. Marssille osallistuu yli 500 varusmiestä.

Kantahenkilökunnan johtamat varusmiesjoukkueet suorittavat marssin aikana erilaisia tehtävärasteja ja kilpailevat keskenään.

Uudenmaan jääkäripataljoonan komentajan everstiluutnantti Annukka Ylivaaran mukaan yön yli kestävä marssi lujittaa joukon yhteishenkeä ja taistelutahtoa, kun henkinen ja fyysinen toimintakyky joutuu koetukselle.

Marssittavan matkan lisäksi yön pimeys ja reitillä olevat tehtävärastit tuovat oman haasteensa suoritukseen

– Pyrimme siihen, että kaikki marssille lähtevät myös suorittavat marssin loppuun, sillä jokaisesta keskeytyksestä joukkue saa aikasakkoa. Kannustamme siis joukkueita valitsemaan itselleen sopivan marssitahdin ja tasaamaan esimerkiksi henkilökohtaisia kantamuksia joukkueessa, Ylivaara toteaa tiedotteessa.

Perinnepäivänä muistetaan Joutselän taistelua

Perinnepäivä on Joutselän taistelun 11.3.1555 muistopäivä. Joutselän taistelussa Juho Maununpojan johtama 500 miehen suomalaisjoukko voitti huomattavasti suuremman venäläisjoukon Karjalan kannaksella.

Perinnepäivän juhlallisuudet alkavat ensi lauantaina seppeleenlaskulla Jääkäripaadelle Hietaniemen hautausmaalla ja jatkuvat paraatikatselmuksella ja ohimarssilla Santahaminassa.

Uudenmaan jääkäripataljoona on osa Kaartin jääkärirykmenttiä. Uudenmaan jääkäripataljoonassa koulutetaan kaupunkijääkäreitä pääkaupunkiseutua ja Uuttamaatta puolustaviin joukkoihin. Pataljoona on erikoistunut taisteluun rakennetulla alueella, mutta joukoilla on monipuolinen kykyä toimia niin tiiviisti rakennetussa kantakaupungissa kuin metsämaastossakin. Pääaselajinsa jalkaväen lisäksi pataljoona kouluttaa myös alueen pioneeri- ja viestijoukot.