Yli 500 lasta valtakunnalliseen itsenäisyysjuhlaan

Pääministeri Petteri Orpo isännöi valtakunnallista lasten itsenäisyyspäivän juhlaa keskiviikkona 3. joulukuuta. Valtioneuvoston kanslia kertoo asiasta tiedotteessa. Kansallisoopperaan on kutsuttu Suomen jokaisesta kunnasta kaksi vuonna 2015 syntynyttä lasta.
Oopperataloon Helsinkiin on ilmoittautunut 537 lasta 300 kunnasta. Virallisen osuuden jälkeen vieraille on luvassa ohjelmaa, makeaa ja suolaista syötävää sekä musiikkia.
Juhlan teema on tänä vuonna ”Yhdessä rohkeammin”. Juhlassa nähdään aikaisempien vuosien tapaan myös yllätysohjelmanumero. Juhlan juontavat Christoffer Strandberg ja Berta.
Lasten juhlien kättelyosuutta ja esityksiä voi seurata suorana lähetyksenä Yle Areenassa.
Lasten itsenäisyyspäivän juhla järjestetään nyt kahdeksatta kertaa. Ensimmäisen kerran juhla järjestettiin vuonna 2017. Verkkouutiset kertoi viime vuoden juhlasta tässä jutussa.