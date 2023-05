Yli 30 Naton rauhanturvaajaa loukkaantunut yhteenotoissa Kosovossa

Ainakin 34 Naton KFOR-joukkojen rauhanturvaajaa on loukkaantunut Kosovossa maanantai-iltana sattuneissa yhteenotoissa mielenosoittajien kanssa, kertoo muun muassa CNN.

Tilanteesta kertoi myös KFOR-operaatio Twitterissä maanantai-iltana julkaisemassaan tiedotteessaan.

Yhteenotot tapahtuivat maanantai-iltana. Yhteenotoista on julkaistu sosiaalisessa mediassa lukuisia videoita, joista osa on katsottavissa tämän jutun lopussa.

Jännitteet alueella ovat kasvaneet viime viikolla sen jälkeen, kun etnisesti albaanit pormestarit astuivat virkaan Pohjois-Kosovossa, Kosovon serbienemmistöisellä alueella Kosovon serbien boikotoimien huhtikuun vaalien jälkeen. Lisääntyneiden jännitteiden vuoksi Nato on päättänyt lisätä KFOR-joukkojen läsnäoloa alueella.

Italian puolustusministeriön mukaan 14 sen KFOR-rauhanturvaajaa loukkaantui, kun mielenosoittajat heittivät polttopulloja, nauloja ja kiviä heidän päälleen. Italian puolustusministeriön mukaan loukkaantuneiden rauhanturvaajien joukossa oli myös unkarilaisia ja moldovalaisia sotilaita.

KFOR:n mukaan rauhanturvaajat ovat saaneet esimerkiksi palovammoja ja murtumia. Loukkaantuneiden kerrotaan olevan italialaisia ja unkarilaisia.

Italian pääministeri Giorgia Meloni on tuominnut väkivaltaisuudet.

– Tämä on täysin mahdotonta hyväksyä ja vastuutonta. Emme hyväksy uusia hyökkäyksiä KFOR-joukkoja vastaan, Meloni sanoi CNN:n mukaan.

Serbian puolustusministeriön valtiosihteeri Nemanja Starović on esittänyt vaihtoehtoista versiota tapahtumien kulusta ja väittänyt yhteenottojen alkaneen Nato-joukkojen toimesta. Hänen mukaansa joukot olisivat hyökänneet rauhanomaiseen mielenosoitukseen.

Kosovo julistautui itsenäiseksi Serbiasta vuonna 2008. Serbia pitää Kosovoa kuitenkin edelleen osana itseään, kuten valtaosa Pohjois-Kosovossa asuvasta serbiväestöstä. Natolla on joukkoja Kosovossa rauhan ylläpitämiseksi.

Rauhanturvaajien joukossa on myös suomalaisia sotilaita. Puolustusvoimien pääesikunnasta kerrottiin maanantai-iltana Helsingin Sanomille, että heidän tiedossaan ei ole, että loukkaantuneiden joukossa olisi suomalaisia.

Voglio esprimere solidarietà ai militari della missione KFOR rimasti feriti in Kosovo durante gli scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara. Tra di loro 11 italiani di cui 3 in condizioni serie ma non in pericolo di vita. I militari 🇮🇹 continuano ad impegnarsi per la pace — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 29, 2023

⚡️Hungarian soldiers part of KFOR were warmly welcomed by the Serbs in Metohija, Kosovo. 🇭🇺🇷🇸 pic.twitter.com/c2fZsWNpMU — Based Hungary 🇭🇺 (@HungaryBased) May 29, 2023

⚡️#BREAKING NATO confirms that 25 “NATO peacekeepers” injured in clashes in northern Kosovo — statement pic.twitter.com/M6EDDN0X6P — War Monitor (@WarMonitors) May 29, 2023