Yli 20 jätti-investointia hakee uutta tukea – listalla tuntemattomia nimiä

Kaikkiaan 21 hanketta on hakenut Business Finlandilta suurten puhtaan siirtymän investointien tukea, jonka hakuaika päättyi maaliskuun puolivälissä. Asia selviää Verkkouutisten tekemällä tietopyynnöllä.

Investointien yhteenlaskettu hakusumma on hieman yli miljardi euroa.

Avustusta voidaan myöntää investointihankkeelle, jonka hyväksyttävät kustannukset ovat vähintään 30 miljoonaa euroa. Avustus voi olla enintään 200 miljoonaa euroa yrityksen osalta.

Merkittäviksi investointihankkeiksi katsotaan esimerkiksi teollisuuden tuotantoprosessien vähähiilistäminen ja energiatehokkuuden parantaminen sekä investointien vauhdittaminen ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen kannalta strategisilla aloilla.

Lukuisia akkuinvestointeja

Hakukohteista noin kolmannes liittyy akkumateriaalien arvoketjuinvestointeihin.

Hakijoiden joukossa olevista hankkeista suurin osa on aiemmin jo julkisuudessa esillä olleita, joista joillekin on myönnetty tukea muistakin instrumenteista. Joukossa on myös muutamia tuntemattomia hankkeita.

Esimerkiksi akkumateriaalitehdasta Vaasaan suunnitteleva FREYR Battery Finland on saanut jo aiemmin 122 miljoonaa euroa tukea EU:n innovaatiorahastosta. Samasta tuki-instrumentista avustusta on saanut myös Solvay Chemicals Finland, jolla on vetyperoksidin tuotantolaitoshanke Kouvolassa. Molemmille hankkeille haetaan nyt investointiavustusta.

Tukea hakee myös Fortumin Harjavaltaan suunnittelema kierrätysakkulaitos, joka nimettiin vastikään EU:n strategisten projektien listalle yhtenä kuudesta suomalaishankkeesta.

Hakijalistalla on mukana on myös CNGR Finland, joka suunnittelee akkumateriaalitehdasta Haminaan.

Elintarvikealan yrityksistä tukea ovat hakeneet Atria, Fazer sekä Solar Foods, joilla on kaikilla suunnitteilla joko tuotantolaitosinvestointeja tai tehtaan energiahallinnan modernisointia.

Suurinta yksittäistä tukisummaa hakee Boliden Kevitsa Mining Oy: 171,6 miljoonaa euroa. Kevitsan kaivoksen johtaja Tom Söderman kommentoi Lapin Kansalle, että tukea haetaan Kevitsan kaivoksen elinkaaren pidentämiseen.

Easpring Finland hakee Kotkaan kaavailemalleen katodiaktiivimateriaalia tuottavalle tehtaalle 116 miljoonan euron tukea. Suunniteltu tuotanto kattaisi vuosittain yli 750000 täyssähköauton katodimateriaalitarpeen.

Hankeyhtiö Novana Oy hakee Porin Tahkoluotoon suunnitellulle vanadiinin talteenottolaitokselle 45 miljoonan euron tukea.

Keski-Uudenmaan Datalämpö Oy on puolestaan Nivos Oy:n ja Hyvinkään Lämpövoiman yhteinen hankeyhtiö, jonka tarkoituksena on Mäntsälään rakenteilla ja tulossa olevien datakeskusten hukkalämpöjen hyödyntäminen Mäntsälän ja Hyvinkään kaukolämpöverkoissa.

Tuntemattomia nimiä

Toiseksi suurinta investointiavustusta hakee aiemmin tuntematon Saloon rekisteröity FiMeOh Oy, joka hakee 140 miljoonaa euroa. Verkkouutiset tiedusteli yhtiön vastuuhenkilöksi yritysrekisterissä nimetyltä Jyri Salmiselta yhtiön kaavailemasta investoinnista, koska se ei ole ollut aiemmin julkisuudessa.

– Tulemme tekemään yrityskonsortiomme kanssa biometanolilaitoksen Suomeen, joka tuottaa varustamolle heidän tarvitsemansa fossiilittoman polttoaineen (100 000 tonnia vuodessa). Investoinnin arvo on 280 miljoonaa euroa, Salminen kommentoi Verkkouutisille.

Hän ei kuitenkaan suostunut paljastamaan tehtaan sijaintipaikkakuntaa, vaan ”asianomainen taho tiedottaa siitä itse”. Rekisteritietojen mukaan FiMeOh Oy on perustettu 1.2.2024.

BGM Energyn investointihanke ei ole aiemmin ollut julkisuudessa. Yhtiön toimitusjohtaja Ari Virtanen kommentoi lyhyesti Verkkouutisille yhtiön suunnittelevan akkutehdasta Kokemäelle.

Oululainen rakennuttajatoimisto Promen Oy hakee 27,5 miljoonan avustusta. Yhtiön toimitusjohtaja ei vastannut Verkkouutisten kommenttipyyntöön.

Hakijoiden joukossa on myös tuntematon EcoMegawatt Oy, joka hakee noin 9 miljoonan euron tukisummaa. Yhtiö on rekisteröity Tampereelle 11.3.2025.

Investointituen ehtona, on, että investointiavustusta saaneen laitoksen tai laitteiston on oltava valmis ja toiminnassa 36 kuukauden kuluessa avustuksen myöntämispäivästä. Mikäli Business Finland tekee avustuspäätökset tämän vuoden aikana, olisi investoinnin siis oltava valmis vuonna 2028.