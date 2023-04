Ylen verkkopalveluihin kohdistui palvelunestohyökkäys tiistaina iltapäivällä.

– Yle on huoltovarmuuskriittinen yhtiö ja meillä on velvollisuus varmistaa, että palvelumme toimivat. Siksi olemme varautuneet tämän tyyppisiin tilanteisiin. Pystyimme reagoimaan nopeasti ja asiantuntijamme saivat palvelunestohyökkäyksen vaikutukset minimoitua, sanoo Ylen teknologiajohtaja Janne Yli-Äyhö.

Hänen mukaansa palvelunestohyökkäysten yrityksiä havaitaan ja torjutaan Ylessä säännöllisesti.

– Ylellä on laaja ja jatkuvasti kehittyvä teknologiaympäristö, joka osaltaan varmistaa sen, että pystymme hyödyntämään moderneja työskentelytapoja monipuolisesti. Se on välttämätöntä yhteiskunnallisen tehtävämme toteuttamiseksi. Meille on tärkeää, että varautumisemme on oikealla tasolla ja pystymme myös kehittämään torjuntatoimiamme koko ajan tehokkaammiksi, Yli-Äyhö muistuttaa.

Samana päivänä kerrottiin useista palvelunestohyökkäyksistä suomalaisiin verkkopalveluihin.

– On pelkkää arvailua, liittyykö Yleä vastaan tehty hyökkäys näihin, mutta kyllä se ajallisesti osuu yhteen, Yli-Äyhö sanoo.