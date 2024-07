Nämä kodinkoneet korostuvat vahinkotilastoissa – takuuaikaan liittyy yleinen harhaluulo

Rikkoutunut kodinkone voi aiheuttaa jopa 100 000 euron vahingot, Pohjola-vakuutus kertoo tiedotteessa.

Vakuutusyhtiölle ilmoitettujen kodinkonerikkojen kärkisijaa pitävät kylmälaitteet, kuten jääkaapit ja pakastimet, sekä astian- ja pyykinpesukoneet.

Tyypillisimpiä syitä pesukoneiden hajoamiselle ovat erilaiset poisto- ja kiertovesipumpun häiriöt, laakeriviat ja vuotovahingot. Kylmälaitteissa ongelmia aiheuttavat useimmin termostaatin, piirikortin tai kompressorin vikaantuminen ja sulamisvesiputken tukokset.

Riski laitteen rikkoutumiseen kasvaa jo neljän vuoden kohdalla, mutta erityisen riskialttiita ovat seitsemän vuoden ikäiset ja sitä vanhemmat kodinkoneet. Kodinkone voi rikkoutua vikaantumisen takia, mutta toisinaan hajoamisen taustalta löytyy varomaton käyttäjä.

– Pesukoneen voi rikkoa esimerkiksi sillä, että sillä pesee jotain sinne kuulumatonta. Astianpesukoneita hajoaa, koska lapsi on istunut luukun päälle. Keraaminen liesitaso rikkoutuu, kun sille putoaa maustepurkki tai muu esine, Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Sini Kujala luettelee tiedotteessa.

Useimmiten laitteen hajoaminen johtaa korjaajan visiittiin tai uuden laitteen hankkimiseen, mutta pahimmillaan rikkoutunut laite voi aiheuttaa laajan ja kalliin vesi- tai palovahingon.

Vakuutusyhtiön tilastojen mukaan kodinkoneiden vuotovahingot aiheuttavat palovahinkojen ohella kaikkein kalleimmat vahingot. Etenkin astianpesukoneen vuoto voi aiheuttaa paljon harmia, sillä keittiössä ei tyypillisesti ole lattiakaivoa tai vesieristystä.

– Esimerkiksi omakotitalossa vuotovahinko kustantaa keskimäärin 8 500 euroa, mutta suurimmillaan hintalappu voi nousta yli 100 000 euroon, Kujala kertoo.

Eniten vuotovahinkoja aiheuttavat astianpesukoneen tulo- ja poistoletkujen irtoaminen, vuotaminen tai rikkoutuminen. Vesivahinkoja on aiheuttanut myös nukkasihdin vuoto.

– Putkiliitosten ja letkujen kunto tulee tarkistaa säännöllisesti ja kuluvat osat, kuten poistoletku, uusia määräajoin. Kodinkoneiden huollosta ja osien kunnosta ei kannata tinkiä tiukassakaan taloustilanteessa, sillä kustannukset vahingosta ovat huomattavasti ennaltaehkäisyä suuremmat, Kujala neuvoo.

Takuuaikaan liittyy yleinen harhaluulo

Kodinkonevalmistajien tarjoamaan takuuaikaan liittyy yleinen harhaluulo. Moni nimittäin kuvittelee, ettei valmistaja ole vastuussa virheellisestä tuotteesta enää takuuajan jälkeen. Takuu on kuitenkin vain sopimuksenvarainen lisäetu ja eri asia kuin kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu.

– Kodinkoneissa yleinen takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan päättymisen jälkeen ostaja voi vedota virhevastuuseen, jonka kesto on pidempi kuin takuuaika. Laitteen tulee kestää käytössä sellainen aika, joka on perusteltua kyseiselle tuotteelle olettaa. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön perusteella kodinkoneiden tulisi kestää ainakin neljä vuotta. Kuluvien osien normaalia kulumista ei kuitenkaan pidetä virheenä, Kujala kertoo.

Jos kodinkoneen takuuaika on umpeutunut, eikä vahinkoa korvata valmistajan tarjoamasta takuusta, voi korvausta hakea kotivakuutuksesta.