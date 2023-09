Yle: Ylämaalla liikkuvassa koirasusilaumassa mukana myös pentuja

Lappeenrannan Ylämaalla on tehty uusia havaintoja koirasusista. Alueella liikkuu arviolta 7–9 yksilöä ja osa havainnoista näyttäisi olevan tämän vuoden pentuja, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Mia Valtonen kertoo Ylelle.

Viime talvena paikalliset ilmoittivat havaintoja enimmillään kahdeksasta yksilöstä. Alueelta kerätyissä DNA-näytteissä tunnistettiin kuusi eri koirasusiyksilöä. Valtosen mukaan kyseinen koirasusilauma näyttää viettävän pääosan ajasta Venäjän puolella ja pistäytyvän Suomessa vain ajoittain. Kyseisestä laumasta ei ole toistaiseksi ollut ihmisille haittaa.

Koirasusia ei yleensä voi erottaa tavallisista susista ulkoisten ominaisuuksien perusteella, vaan lajin tunnistamiseksi tarvitaan DNA-näyte.

Koirasusi on määritelty ei-toivotuksi ja kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi, jonka maahantuonti on ollut kiellettyä vuodesta 2016 ja kasvattaminen vuodesta 2019. Lainsäädännön tarkoituksena on turvata suden geneettinen puhtaus.