Yle: Viranomainen haluaa kieltää burkaan pakottamisen

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on kirjannut tasa-arvo-ohjelmaansa, että ”tarve pakottavan kontrollin kriminalisoinnille selvitetään”. Pakottavaa kontrollia voi olla esimerkiksi toisen pakottaminen pukeutumaan tai käyttäytymään tietyllä tavalla.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen näyttää Ylen haastattelussa vihreää valoa kiellolle.
– Kontrollilla voidaan rajoittaa ihmisen oikeutta päättää pukeutumisestaan, elämästään tai vaikka siitä, lähteekö väkivaltaisesta parisuhteesta pois. Esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Irlannissa pakottava kontrolli on jo kriminalisoitu, Hiltunen sanoo Ylelle.
Pakottavan kontrollin kriminalisointi tekisi ihmisen itsenäisen päätöksenteon rajoittamisesta rangaistavaa, jos kyse on esimerkiksi parisuhteen, suvun tai uskonnollisen yhteisön kontrollista.
Burkien ja niqabien kieltämisen yhdenvertaisuusvaltuutettu ei kannata.
– Olisi hämmentävää, jos 2020-luvulla valtiovalta määrittelisi ihmisten pukeutumista kaduilla ja kouluissa, Hiltunen toteaa Ylelle.