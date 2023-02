Yle: Venäläiset matkustavat Suomeen Norjan kautta

Venäläiset turistit ovat keksineet keinon päästä Suomeen matkustusrajoituksista huolimatta. Asiasta kertoo Yle.

Suomi sulki rajansa venäläisten turistimatkailulta viime syksynä, eikä venäläisille myönnetä enää turistiviisumeja. Turistiviisumien myöntämisen lopettaminen on seurausta Venäjän Ukrainassa aloittamasta hyökkäyssodasta ja siitä seuranneista Venäjä-vastaisista pakotteista.

Nyt venäläisiä turisteja saapuu Suomeen Norjan kautta. Turistit matkustavat ensin Venäjältä Norjaan, josta jatkavat matkaansa Suomeen. Suomen tullilla ei ole mahdollisuutta puuttua asiaan Schengen-säädösten takia.

– He tulevat luvallisesti Venäjältä Norjaan. Norja on sallinut heidän tulla, kun heillä on viisumit voimassa. He tulevat Schengen alueelle, jolloin heillä on mahdollisuus vierailla Suomessa, tullipäällikkö Kari Hannu Tornion tullista kommentoi Ylelle.

Ulkoministeriön mukaan kaupan pitää kieltäytyä tuotteen myynnistä, jos on selvää, että asiakkaan on tarkoitus viedä pakotteen alainen tuote Venäjälle. Ylen haastattelema paikallinen kauppias kertoo lopettaneensa tuotteiden myynnin venäläisille, koska ei halua tukea Venäjän aloittamaa sotaa. Toinen kauppias kertoo rajoittaneensa taxfree-myynnin tuotteisiin, jotka eivät ole pakotelistalla.