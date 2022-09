Yle: Venäläiset matkustavat Suomeen muunnelluilla kilvillä

Euroopan unionin alueelle matkustaville venäläisille on alettu myydä Venäjällä rekisterikilpiä, joissa ei ole Venäjän lippua. Kilvet muistuttavat EU:n ja Britannian kilpiä, mutta niissä olevat numerot ovat samat kuin venäläisissä kilvissä. Asiasta kertoo Yle.

Kilpiä markkinoidaan väitteillä, että ne olisivat turvallisempia EU:n alueella. Venäjällä niiden käyttö olisi laitonta. Venäläiset turistit ovat ostaneet kilpiä siinä pelossa, että venäläisiin autoihin suhtauduttaisiin Euroopassa kielteisesti Ukrainan sodan takia.

Kilpien hinnat liikkuvat tyypillisesti noin 25-40 euron välillä.

Kaakkois-Suomen rajavartiosta kerrotaan Ylelle, että he ovat tietoisia ilmiöstä. Epätavallisia kilpiä on jo tavattu kesällä rajanylityspaikoilla. Usein kilvet vaihdetaan kuitenkin vasta rajatarkastuksen jälkeen. Rajavartiosto on havainnut, että kilpiä on ollut ainakin kahdenlaisia, ”eurooppalaisten standardien mukaisia” rekisterikilpiä ja valkoisia kilpiä ilman RUS-merkkiä ja venäläistä lippua.

Joissakin tapauksissa voi käydä niin, ettei tällaisilla kilvillä varustettua autoa päästetä Suomeen.