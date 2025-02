Yle: Venäjän suurlähetystön viereen kaavaillaan Kremlille epämieluisaa muistomerkkiä

Helsingissä sijaitsevan Venäjän suurlähetystön viereen kaavaillaan muistopenkkiä vankeudessa kuolleelle venäläiselle oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyille, kertoo Yle.

Idea muistomerkkiin on tullut Vladimir Putinin hallintoa vastustavalta Initiative for Resistance and Dialogues -järjestöltä. Helsingin kaupunki on ollut ideaan myötämielinen ja ehdottanut paikaksi Venäjän suurlähetystön konsulaattiosaston vieressä sijaitsevaa Neitsytpuistoa.

Helsingin kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikön Jussi Luomasen mukaan järjestö haluaa kunnioittaa penkillä Navalnyin muistoa.

– Helsinki on myöntämässä luvan penkin sijoittamiseen kaupungin puistoon. Asiaa harkitessamme olemme arvioineet yhdistyksen ehdotusta muun muassa kaupungin eettisten periaatteiden näkökulmasta, Luomanen kommentoi.

Muistopenkin hankintakustannuksista ja ylläpidosta vastaisi järjestö itse. Kaupunki voi myöntää penkille sijoitusluvan, kunhan järjestö toimittaa siitä tarkemmat kuvat.

Järjestön puheenjohtajan Nikita Kirillovin mukaan aluksi ideana oli, että suurlähetystön edessä oleva pätkä Tehtaankatua voitaisiin uudelleennimetä Navalnyin muistoksi. Tähän ei kuitenkaan löytynyt tahtoa.

– Keskusteltuani kunnan työntekijöiden, poliitikkojen sekä suomalaisten, niin suomen- kuin venäjänkielisten, kanssa päätimme, että muistopenkki on todennäköisesti hyvä ratkaisu monille, Kirillov selittää.

Idea penkin sijaintiin tuli kaupungilta. Järjestö itse ehdotti syrjäisempää paikkaa puiston laidalta, jossa oli jo penkki, mutta kaupunki esitti penkin asettamista näkyvämmälle paikalle.

Järjestö tavoittelee, että muistopenkki saataisiin pystytettyä Navalnyin syntymäpäivään eli kesäkuun 4. päivään mennessä.