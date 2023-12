Yle: Venäjä aivopesee Ukrainan lapsia Suomen rajan lähellä

Venäjä on perustanut leirikouluja aivopestäkseen Ukrainan lapsia, kertoo Yle.

Yle on saanut haltuunsa leireiltä turvakameroiden kuvaa sekä materiaalia sosiaalisesta mediasta, joiden ryhmiin on julkaistu leireiltä materiaalia. Materiaali on kuvattu leirillä Pietarin länsipuolelta lähellä Suomen rajaa.

Leirien tavoitteena muokata lasten asenteita ja identiteettiä, saaden heidät ihailemaan Venäjää. Lapsista pyritään kasvattamaan aikuisia, jotka myöhemmin muuttaisivat Ukrainan miehitetyt alueet pysyvästi venäläisiksi.

Leireillä lapset osallistuvat erilaisiin aktiviteetteihin ja vierailuihin, joiden tarkoituksena on opettaa venäläistä kulttuuria ja historiaa. Heille opetetaan Venäjän ”hyveitä” ja pyritään luomaan myönteinen kuva Venäjästä.

Ukrainalaiset viranomaiset ja ihmisoikeusjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa siitä, että Venäjä on vienyt jopa tuhansia lapsia aivopesuleireille.

Propagandavideoissa lapset kiittävät Venäjää saamastaan ”kutsusta” ja lupaavat tehdä kaikkensa, jotta oma kotikaupunkinsa olisi yhtä loistelias kuin Venäjän suurkaupunki Pietari.

Videolla esiintyvät lapset ovat tiettävästi kotoisin Venäjän miehittämästä Mariupolista. Lapsien arvioidaan olevan 8–16-vuotiaita.

Julia Korkman Euroopan kriminaalipolitiikan instituutista arvioi Ylelle, että toiminnalla voi olla suuri vaikutus tämän ikäisiin lapsiin.

– Lapsi on usein hyvin herkkä huomaamaan, että miten kannattaa käyttäytyä, jotta saisi positiivista palautetta ympäristöstään, Korkman arvioi lapsien saaman palautteen merkitystä leireillä.

Lapsien aivopesu on todennäköisesti aloitettu jo miehitetyillä alueilla, jossa Venäjä pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi opetussuunnitelmiin kouluissa.