Massiivinen panssarihyökkäys, vaunut palavat videolla

Ukrainan 79. ilmarynnäkköprikaati kertoo torjuneensa keskiviikkona Venäjän joukkojen valtavan panssarihyökkäyksen Kurahoven suunnalla Donetskin alueella.

Venäläisten kerrottaneen lähettäneen hyökkäykseen 11 taistelupanssarivaunua, 46 panssaroitua taisteluajoneuvoa, 12 moottoripyörää ja 200 sotilasta.

Hyökkäyksen sanotaan olevan yksi suurimmista sodan aikana. Se alkoi useasta eri suunnasta aamunkoitteessa.

FPRI-tutkimuslaitoksen sotilasasiantuntija Rob Lee on jakanut X-palvelussa videon (jutun alla) taistelusta.

Ukrainalaisten ilmatiedustelu havaitsi venäläisten lähestyvät kolonnat.

– Tykistömme avasi heti tulen hyökkääjää vastaan.

– Räjähdelennokit pysäyttivät ensimmäiset tankit ja panssaroidut taisteluajoneuvot. Sen jälkeen panssarintorjuntajoukot osallistuivat taisteluun. Myös pioneerien asettamat miinat tuhosivat venäläisten kalustoa.

Ukrainalaiset kertovat tuhonneensa kuusi tankkia ja seitsemän rynnäkköpanssarivaunua, jotka kuljettivat jalkaväkeä. Kaikki 12 moottoripyörää paloivat, ja 40 venäläistä sotilasta kuoli ja 37 haavoittui.

Ukraine's 79th Air Assault Brigade says it countered a large-scale Russian armored assault this morning that involved 11 tanks (including turtle tanks), 45 armored vehicles, a BMPT tank support combat vehicle, 12 motorcycles, and 200 assault troops. The assault began from… pic.twitter.com/O3wVuyYg17

— Rob Lee (@RALee85) July 24, 2024