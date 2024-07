Suomesta Ruotsiin viedyt pääkallot palautetaan elokuussa

Suuri osa Ruotsin Karoliinisen instituutin hallussa olevista suomalaisten vainajien pääkalloista palautetaan elokuussa Suomeen, kertoo yleisradioyhtiö SVT.

Palautettavia pääkalloja on 82. Pälkäneen seurakunta hautaa 41 vainajan jäännökset uudelleen vanhan rauniokirkon maille kirkollisessa tilaisuudessa syyskuussa.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) on tyytyväinen, että kallot vihdoin palautetaan. Hän on tehnyt eduskunnassa asiasta neljä kirjallista kysymystä.

– Tässä on monta vuotta tehty asian eteen töitä, moni ihminen on tehnyt töitä. Myös Pälkäneen kunta on ollut aktiivinen, Kiuru sanoo SVT:lle.

Kallot päätyivät Ruotsiin vuonna 1873 ruotsalaisen tiedemiehen Gustaf Retziuksen ja hänen kollegoidensa toimesta. Tiedemiesten tarkoituksena oli löytää todisteita, joiden mukaan suomalaiset olisivat ruotsalaisten kanssa eri ”ihmisrotua”. Todisteita ei löydetty ja kallot jäivät ruotsalaisen instituutin haltuun.

– Se mitä on tapahtunut 1800-luvulla ei ollut oikein, nyt ajat ovat muuttuneet ja arvot on muuttuneet ja sen takia olisi hienoa että saadaan jäänteet takaisin Ruotsista ja Karoliinisesta instituutista, Kiuru toteaa.