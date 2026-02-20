Yle: Vasemmistoliitto ulos velkajarrusovusta – sopeutustarve jopa 11 miljardia

Vasemmistoliitto jää tulevien vuosien alijäämätavoitteita koskevan velkajarrusovun ulkopuolelle, uutisoi Yle.
Kaikki muut eduskuntapuolueet ovat sovussa mukana.
Parlamentaarinen työryhmä esittää alijäämätavoitetta, joka on 2–2,5 prosenttia vuodelle 2031.
EU vaatii, että Suomella saa olla korkeintaan 2,6 prosentin alijäämä vuonna 2031.
HS uutisoi torstaina, että velkajarrutyöryhmän raporttiluonnoksen arvio on, että vuoteen 2031 mennessä julkisia tuloja ja menoja pitää sopeuttaa 8–11 miljardia euroa.
Valtiovarainministeriön joulukuussa julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan Suomen julkisen talouden alijäämä on tänä vuonna 4,5 prosenttia suhteessa bkt:hen.
Vasemmistoliitto jäi myös lokakuussa sovitun parlamentaarisen velkajarrusovun ulkopuolelle. Puolueen mukaan jatkuvat sopeutukset voivat johtaa kurjistumisen kierteeseen.
Ensi vaalikautta koskevat tavoitteet tulevat EU:n finanssipoliittisista säännöistä. Kansalliset säännöt koskevat vasta ensi vaalikauden (2027-2031) jälkeistä aikaa.