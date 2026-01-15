Yle: Valkoposkihanhia tulee yhä enemmän Venäjän sijasta Suomeen

Valkoposkihanhien määrän odotetaan jatkossakin kasvavan. Yle kertoo, että hanhien muuttoreitti pohjoiseen ja kohti Venäjän Novaja Zemljan saarta on siirtynyt lännemmäksi eli kulkee entistä enemmän Suomen yli. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Jukka Forsmanin mukaan syynä on se, että linnut eivät enää löydä Venäjän Karjalassa syötävää. Maanviljely on alueella taantunut.

Muuttoaikana valkoposkihanhia voi Suomessa olla enimmillään jopa 900000 yksilöä. Linnut aiheuttavat vahinkoa maataloudelle, mutta toisin kuin Ruotsissa, Suomessa lintuja saa ainoastaan karkottaa ihmisvoimin.

Maanviljelijöiden etujärjestön MTK paheksuu, että karkotusluvan hinta on tänä vuonna viisinkertaistunut 1500 euroon. Karkotuslupa on pakko hakea, mikäli viljelijä haluaa korvauksia hanhivahingoista.

Hollannissa, Tanskassa, Saksassa ja Etelä-Ruotsissa talvehtivien valkoposkihanhien määrä, noin 1,7 miljoonaa, ylittää jo nelinkertaisesti sen, mikä on populaatiolle laskettu suotuisa viitearvo.

– Biologisesti ei ole mitään estettä, etteikö valkoposkihanhia voisi metsästää, Forsman sanoo.

Valkoposkihanhen metsästyksestä ja vahinkojen vähentämisestä on vireillä lakimuutos, joka pohjautuu hallitusohjelman kirjaukseen. Metsästyslakia ja luonnonsuojelulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että merimetson ja valkoposkihanhen rauhoituksesta voisi jatkossa poiketa metsästyslain perusteella.