Yle: Teboil karhuaa jättikorvauksia entisiltä yrittäjiltään

Huoltoasemayhtiö Teboil on alkanut karhuamaan entisiltä yrittäjiltään merkittäviä korvauksia heidän vaihdettuaan huoltamoketjua asiakaskadon vuoksi. Taustalla on Teboiliin kohdistunut boikotti Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa. Yhtiö on venäläisen öljyjätti Lukoilin omistama. Asiasta kertoo Yle.

Esimerkiksi Mäntyharjun entiseltä Teboil-yrittäjältä Petri Lantalta Teboil vaatii yli 100 000 euron korvauksia sopimusrikkomuksesta. Yhtiön mukaan sopimuskausi oli kesken eikä perusteita sopimuksen purkamiseen ollut.

Lantan mukaan Teboilin kanssa tehdyssä sopimuksessa lukee, että boikotin iskiessä sopimus on mahdollista purkaa. Hän oli lisäksi antanut yhtiölle ennakkoilmoituksen asiasta jo viime vuoden huhtikuussa.

– Kun boikotti kestää kolme kuukautta tai yli, molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus. Sopimuksessa varsin hyvin mainitaan, ettei kumpikaan ole korvausvelvollinen toisilleen, Lantta kertoo Ylelle.

Teboil oli asiasta eri mieltä. Nyt se karhuaa Lantalta korvauksia sopimuksen jäljelle olevan kahden vuoden osalta. Yrittäjä ei osta entisen ketjunsa väitteitä.

– Jos boikotin vaikutukset eivät olisi näkyneet, ei meistä kauppiaista kukaan olisi heittänyt rukkasia tiskiin ja lähtenyt veke. Liiketoiminnan kannalta ei ollut missään järjessä se touhu, yrittäjä Lantta muistuttaa.

Ketjun vaihdon jälkeen Lantan yrityksen myynti lähti kolminumeroiseen kasvuun. Vaikka Teboil yrittäisikin saada korvauksiaan oikeusteitse, yrittäjä pitää päätöstään joka tapauksessa oikeana.

– Yrittämisessä ja ylipäätään kaupanteossa on nyt joku järki. Eikä tarvitse tyhjänpanttina seisoa.