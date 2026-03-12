Yle: Tämän vuoksi bensiini on Ruotsissa 40 senttiä halvempaa

Bensiini on Ruotsissa tällä hetkellä liki 40 senttiä Suomea halvempaa, 95-oktaaninen maksaa euroiksi muutettuna noin 1,58 euroa litralta, kertoo Yle. Suomessa eilisen keskihinta 95-oktaaniselle bensiinille oli Polttoaine.netin mukaan 1,97 euroa litralta.

Ruotsin puolella Haaparannassa käykin tasaisena virtana suomalaisautoilijoita tankkaamassa. Yle on tiedustellut Keskuskauppakamarin johtavalta liikenneasiantuntija Hanna Kalenojalta, mistä ero johtuu. Myös Ruotsissa polttoaineen hinta on noussut Iranin sodan seurauksena, mutta ei yhtä korkealle kuin Suomessa.

Kalenojan mukaan alennettiin polttoaineveroa ja uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta vuoden 2022 energiakriisin jälkeen. Lisäksi sekä polttoaineiden tukku- että jakelumarkkinoilla on Ruotsissa enemmän kilpailua.

– Ruotsissa on 5-6 valtakunnallista jakelijaa, kun meillä on Teboilin asemien sulkeutumisen jälkeen neljä jakeluketjua, Kalenoja kertoo.

